16至30日 兒童新樂園推粉紅豬小妹一日票

台北捷運公司12日表示，16日至30日，兒童新樂園將推出獨家限量版「粉紅豬小妹一日票」手環；30日前，憑「粉紅豬小妹手環」，到台灣科學教育館還可享新台幣220元優惠價，購買「粉紅豬小妹超級互動展」門票。（台北捷運公司提供）中央社記者陳妍君傳真 107年6月12日

（中央社記者陳妍君台北12日電）台北捷運公司今天表示，16日至30日，兒童新樂園將推出獨家限量版「粉紅豬小妹一日票」手環；購票當天，憑手環可不限次數搭乘1號到13號遊具。



兒童新樂園由台北捷運公司負責營運管理。北捷指出，30日前，憑「粉紅豬小妹手環」，到台灣科學教育館還可享新台幣220元優惠價，購買「粉紅豬小妹超級互動展」門票（全票280元）。



北捷表示，民眾7月前往兒童新樂園，只要在園區門口與粉紅豬小妹背板合照，上傳到個人臉書，並向園區服務中心秀出臉書發文，即可獲得一張限量「佩佩豬酷卡」；8月底前，園區還將不定期舉辦粉紅豬小妹人偶見面會，相關訊息可上兒童新樂園官網查詢。



另外，端午連假期間，兒童新樂園還推出「粽夏艾兒樂」免費系列活動。



16日上午9時30分到12時，在園區2樓卡哇伊親子堡外廣場舉辦「甜心糖果粽DIY」，準備「ACE比利時軟糖」供小朋友DIY創意特製糖果粽子；下午1時到4時，2樓美食街外廣場舉辦應景「艾草小物DIY」，民眾可以動手做艾草香包槌染、艾草線香及薰香艾條，還能免費品嘗艾草小點心。



16日下午4時30分至6時，園區1樓樹蛙廣場舉辦「端午節慶小劇場及童謠詠唱」，讓民眾免費享用客家風味粽，同時觀賞表演。（編輯：張銘坤）1070612