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歡慶警察節 中市警邀警眷民力影城同樂

發稿時間：2018/06/12 14:01

最新更新：2018/06/12 14:22

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台中市警察局第六分局為慶祝107年警察節，慰勞員警的辛勞，12日提前舉辦慶祝活動，除頒獎表揚績優員警及警友、義警、民防、義交及志工等，並邀警眷及與會人員一起欣賞電影。中央社記者郝雪卿攝　107年6月12日台中市警察局第六分局為慶祝107年警察節，慰勞員警的辛勞，12日提前舉辦慶祝活動，除頒獎表揚績優員警及警友、義警、民防、義交及志工等，並邀警眷及與會人員一起欣賞電影。中央社記者郝雪卿攝　107年6月12日

（中央社記者郝雪卿台中12日電）警察節即將到來，台中市警察局第六分局今天提前舉辦慶祝活動，除頒獎表揚績優員警及警友、義警、民防、義交及志工等，會後並邀警眷及與會人員一起欣賞電影。

中市警察局第六分局為慶祝107年警察節，慰勞員警的辛勞，提前於今天在台中新光影城舉辦慶祝警察節系列活動，由六分局長陳武康頒獎表揚績優警察人員、警友、義警、民防、義交、志工及守望相助隊等，會後並安排欣賞電影「羊之木」。

六分局所轄的西屯區，是台中市的政經中心，治安勤務繁重，陳武康表示，藉由今天的活動，希望帶給員警及警眷不一樣的警察節，特別與警友辦事處及各警友站共同策劃，讓員警以輕鬆愉快的心情慶祝這個專屬於警察的日子，也期勉員警為維護轄區良好治安環境持續努力。

陳武康指出，很感謝有這麼多民力及警友做為最強後盾，還有員警眷屬的支持，才能讓六分局的治安工作有亮麗成績，西屯區的治安穩定及社區安寧。

西屯區副區長林秋萬除恭賀警察節快樂外，還說，警察工作辛苦，體力要很好，不是一般人可以承擔，六分局的治安評比與績效都名列前茅，如果不是員警辛苦到處巡查，治安也不會這麼好。（編輯：劉政權）1070612

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