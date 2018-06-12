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新北辦屆退役男聯合徵才 釋2千職缺

發稿時間：2018/06/12 14:18

最新更新：2018/06/12 14:57

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新北市民政局12日舉辦「新北市屆退役男、榮民及市民聯合徵才活動」，現場提供超過2000個工作機會，吸引超過千名役男及民眾到場求職。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真　107年6月12日新北市民政局12日舉辦「新北市屆退役男、榮民及市民聯合徵才活動」，現場提供超過2000個工作機會，吸引超過千名役男及民眾到場求職。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真　107年6月12日

（中央社記者林長順新北12日電）新北市民政局今天舉辦「新北市屆退役男、榮民及市民聯合徵才活動」，現場有微風集團、大陸工程等40家企業提供超過2000個工作機會，吸引超過千名役男及民眾到場求職。

民政局副局長范姜坤火表示，新北市連續5年舉辦屆退役男聯合徵才活動，這是全國唯一以役男為主要對象的就業媒合活動，更廣邀國防部陸、海、空三軍各部隊屆退役男參與。另外也開放給榮民及一般民眾參加，協助有意在大台北工作求職的民眾都能順利媒合，找到自己滿意的工作。

勞工局表示，今年聯合徵才釋出的職缺中，旅宿餐飲業占3成5、科技製造業占2成5、交通物流及百貨零售業占2成、其他產業也約占2成，另外還有近500個兼職工作機會。

其中，科技業軟硬體工程師平均起薪約3萬元，旅宿餐飲業、服務業門市人員起薪約2萬5000元到3萬3000元，交通物流及零售業人員起薪約2萬6000元到3萬3000元。

徵才活動開場由民政局替代役男組成的旺年天團演唱自創歌曲「夢想」，鼓勵求職民眾只要有夢想，在求職路上一點也不孤單。

會中還安排了職涯講座、履歷健檢、以及邀請專業講師傳授求職秘技等，協助求職民眾補強面試技巧，更特別規劃「VR求職專區」，讓民眾戴上VR眼鏡透過虛擬實境體驗瞭解企業文化後，再到徵才廠商攤位進行面試，避免求職資訊落差。

家住台中的邱姓役男表示，大學是數學系畢業，即將在8月份退伍，先前從服役單位得知新北市有辦理役男聯合徵才活動，覺得相當心動。今天一早就到會場，希望能夠尋找科技業的相關工作，媒合成功的話願意留在新北定居工作。（編輯：李錫璋）1070612

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