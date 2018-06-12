媒合師大教學助理入班 北市推課堂即時補救

台北市教育局12日表示，國外常見「課堂助理」安排，加上教學助理入班後能讓後段學生獲得更多關注，提升學習成效，今年首度與台師大師培生合作，在兩班三組的基礎上，讓教學助理入班協助教學。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年6月12日

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市教育局推動「課堂即時補救」，盼能弭平學生差異化的學習程度，首度與台師大合作，媒合教學助理入班，每學期到校18次、36節課，提升後段學生學習成效。



教育局從104學年度起，試辦國中小英語兩班三組，將學生依程度分為「精熟」、「精進」、「精實」3組，因材施教，因成效不錯，國文、數學、理化、生物、地理、歷史等科目，各校也可提出申請試辦。



教育局綜合企劃科科長諶亦聰表示，由於國外有「課堂助理」安排，加上教學助理入班後，能讓後段學生獲得更多關注，進而提升學習成效，今年首度與台灣師範大學師培生合作，在兩班三組的基礎上，讓教學助理入班協助。



諶亦聰說，各校可擇一科或同時申請科別，師大教學助理每學期到校18次、36節課，協助原任課教師授課，除降低師生比，讓學生可獲得更多關注外，教學助理在課堂中可幫學生「即時補救」，學生有疑問可立即解決。



諶亦聰坦言，在教學現場，每個學生有不同的家庭、社經背景，認知能力、背景知識和學習偏好也不同，異質化程度愈高的班級，有效教學的難度也提高，學生程度落差也更大，盼能透過教學助理入班，弭平差異化的學習程度。（編輯：方沛清）1070612



