/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7

川普國際記者會：川金會成果豐碩 金正恩堅定承諾非核化

>rss

媒合師大教學助理入班 北市推課堂即時補救

發稿時間：2018/06/12 15:09

最新更新：2018/06/12 15:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市教育局12日表示，國外常見「課堂助理」安排，加上教學助理入班後能讓後段學生獲得更多關注，提升學習成效，今年首度與台師大師培生合作，在兩班三組的基礎上，讓教學助理入班協助教學。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月12日台北市教育局12日表示，國外常見「課堂助理」安排，加上教學助理入班後能讓後段學生獲得更多關注，提升學習成效，今年首度與台師大師培生合作，在兩班三組的基礎上，讓教學助理入班協助教學。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月12日

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市教育局推動「課堂即時補救」，盼能弭平學生差異化的學習程度，首度與台師大合作，媒合教學助理入班，每學期到校18次、36節課，提升後段學生學習成效。

教育局從104學年度起，試辦國中小英語兩班三組，將學生依程度分為「精熟」、「精進」、「精實」3組，因材施教，因成效不錯，國文、數學、理化、生物、地理、歷史等科目，各校也可提出申請試辦。

教育局綜合企劃科科長諶亦聰表示，由於國外有「課堂助理」安排，加上教學助理入班後，能讓後段學生獲得更多關注，進而提升學習成效，今年首度與台灣師範大學師培生合作，在兩班三組的基礎上，讓教學助理入班協助。

諶亦聰說，各校可擇一科或同時申請科別，師大教學助理每學期到校18次、36節課，協助原任課教師授課，除降低師生比，讓學生可獲得更多關注外，教學助理在課堂中可幫學生「即時補救」，學生有疑問可立即解決。

諶亦聰坦言，在教學現場，每個學生有不同的家庭、社經背景，認知能力、背景知識和學習偏好也不同，異質化程度愈高的班級，有效教學的難度也提高，學生程度落差也更大，盼能透過教學助理入班，弭平差異化的學習程度。（編輯：方沛清）1070612

台北市教育局推動「課堂即時補救」，盼弭平學生差異化的學習程度，並首度與台師大合作，媒合教學助理入班輔助，盼提升後段學生學習成效。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月12日台北市教育局推動「課堂即時補救」，盼弭平學生差異化的學習程度，並首度與台師大合作，媒合教學助理入班輔助，盼提升後段學生學習成效。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月12日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP