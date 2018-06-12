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川普國際記者會：川金會成果豐碩 金正恩堅定承諾非核化

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迎端節旅外鄉親返鄉 高鐵雲林站免費接駁

發稿時間：2018/06/12 15:48

最新更新：2018/06/12 17:07

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雲林縣政府12日發布新聞表示，迎接端午節返鄉的旅外鄉親，將於15日、16日及18日提供高鐵雲林站到虎尾大屯、東勢、四湖、台西等地的免費接駁車，每天往返16班次。圖為高鐵雲林站客運搭乘處。（資料照片）中央社記者葉子綱攝　107年6月12日雲林縣政府12日發布新聞表示，迎接端午節返鄉的旅外鄉親，將於15日、16日及18日提供高鐵雲林站到虎尾大屯、東勢、四湖、台西等地的免費接駁車，每天往返16班次。圖為高鐵雲林站客運搭乘處。（資料照片）中央社記者葉子綱攝　107年6月12日

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）端午節將屆，雲林縣政府為迎接雲林沿海地區旅外鄉親返鄉，今天表示，15日、16日及18日，提供高鐵雲林站到虎尾大屯、東勢、四湖、台西等地的免費接駁車，每天往返16班次。

雲林縣政府工務處長黃凱達告訴中央社，端午節連續假期到來，縣府在15日、16日及18日3天，提供高鐵雲林站至虎尾大屯、東勢、四湖、台西等地的免費接駁專車服務。

他指出，免費接駁專車停靠高鐵雲林站6號月台、台西大屯國小側門、東勢鄉圖書館賜安宮旁、四湖參天宮第二停車場入口、四湖林厝寮、台西水利站等地。

黃凱達表示，免費接駁專車單趟行駛時間60分鐘，接駁專車從高鐵雲林站發車路線，僅提供下車不上車，從各鄉鎮發車路線，僅提供上車不下車，且行車途經台78線快速道路，依照規定不提供站位，相關訊息，歡迎上網雲林縣政府網站查詢。（編輯：劉政權）1070612

為迎接端午節返鄉人潮，雲林縣政府12日發布新聞稿表示，將於15日、16日及18日提供高鐵雲林站至虎尾大屯、東勢、四湖、台西等地的免費接駁專車服務。圖為接駁車行駛路線。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真　107年6月12日為迎接端午節返鄉人潮，雲林縣政府12日發布新聞稿表示，將於15日、16日及18日提供高鐵雲林站至虎尾大屯、東勢、四湖、台西等地的免費接駁專車服務。圖為接駁車行駛路線。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真　107年6月12日
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