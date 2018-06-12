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川普國際記者會：川金會成果豐碩 金正恩堅定承諾非核化

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基隆鎖管季登場 5大遊程開放報名

發稿時間：2018/06/12 15:56

最新更新：2018/06/12 16:26

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2018基隆鎖管季系列活動將登場，基隆市長林右昌（左2）12日歡迎民眾共襄盛舉，往年最受歡迎的「夜訪鎖管」、「夜釣白帶魚」等5大遊程體驗即日起開放報名。中央社記者王朝鈺攝　107年6月12日2018基隆鎖管季系列活動將登場，基隆市長林右昌（左2）12日歡迎民眾共襄盛舉，往年最受歡迎的「夜訪鎖管」、「夜釣白帶魚」等5大遊程體驗即日起開放報名。中央社記者王朝鈺攝　107年6月12日

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）基隆鎖管季即將登場，最受民眾歡迎的「夜訪鎖管」、「夜釣白帶魚」等5大遊程體驗今天起開放報名，活動期間自6月30日至8月17日，名額有限要搶要快。

市府表示，鎖管季首先登場的是「漁業文化體驗」活動，除熱門的「夜訪鎖管」、「夜釣白帶魚」，還有「探訪飛魚原鄉」、外木山「王爺祭海上遶境」民俗體驗，以及「Hi海！與你相約在七夕」等5大遊程，每年一開放報名很快就被搶購一空，今年名額有限，呼籲民眾千萬別錯過。

市府並整合超過30家餐廳推出特色海味響宴，主廚以基隆當季鎖管、白帶魚、飛魚卵設計美味菜單，民眾前往消費不僅享有優惠，還有機會獲得海上觀光體驗等好禮，漁會也順勢推出500組限量生鮮小卷禮盒，原價700元，活動早鳥價500元，滿2000元還能免運費。

市長林右昌表示，鎖管季除推廣漁業文化外，基隆的海味美食料理更是不可或缺的主角，市府近年積極推動「基漁優鮮」品牌，推廣產地來源透明化、安全品質有保障的基隆漁貨，期盼透過鎖管季將基隆產業與漁業文化連結。

主辦單位今天並邀請經國管理暨健康學院學生以基隆漁產為主題，設計兼具古早味的「漁工便當」，讓到訪基隆的旅客品嚐營養美味的特色餐食。（編輯：方沛清）1070612

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