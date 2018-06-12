協助蕉農 連江縣購15公噸香蕉贈國軍鄉親

台灣香蕉盛產，蕉價下跌，連江縣政府獲知特別主動採購15公噸香蕉助蕉農，並致贈部分給馬祖地區辛苦的國軍弟兄。（連江縣政府提供）中央社 107年6月12日

（中央社馬祖12日電）台灣香蕉盛產，價格慘跌。連江縣政府為協助蕉農度過難關，從台灣採購1000箱共15公噸的香蕉，分送全縣每家戶及國軍作為端節禮物，縣政府以身作則號召大家一起支持台灣好品質香蕉。



這批香蕉11日晚間由基隆運上台馬輪，今天上午運送抵達馬祖，今天一大早，連江縣政府產業發展處工作人員與國軍弟兄就到福澳碼頭等候接收香蕉，整理後送往各島各村。



連江縣副縣長王忠銘表示，今年台灣中南部香蕉生產過剩，這次看到各媒體報導台灣香蕉低價，為了解決蕉農問題，特別在端午節前夕採購1000箱共4000串香蕉關懷蕉農，在地鄉親每家戶都能領到一串香蕉，同時致送100箱給在地的駐軍，提前祝賀端節愉快。



產發處長劉德全說，縣長劉增應非常關心台灣蕉農，近來香蕉嚴重滯銷，價格崩盤，地方政府應善盡棉薄之力，特地採購大批香蕉，今天起分送各鄉居民。（編輯：卞金峰）1070612



