靜宜大學與傳習結業生合作 學生演出南管戲曲

靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，參與學員需修習50小時專業課程，演出前一個月，進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習，希望透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化。（靜宜大學提供）中央社記者蘇木春傳真 107年6月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，讓學員擔綱演出「管甫送」，使學生體驗傳統藝術特色，透過展演讓更多人瞭解傳統戲曲文化。



靜宜大學中文系主任張慧芳說，「南管」是歷史悠久的絲竹音樂，以中國泉州一帶為發源地，傳承漢魏以來的古樂遺風，流傳現今閩南語系地區，台灣則以台中與彰化為傳習重鎮，沙鹿也有「合和藝苑」南管劇團，「南管戲曲」演出內容多為描述愛情故事的文戲，劇情優雅與柔美細膩。



張慧芳指出，系上的傳統文學必修課程，著重文學欣賞，為讓學生更能體驗傳統藝術特色，兩年前將「南管戲曲」引入，與文化部南管戲曲傳習結業藝生張春玲合作，並邀請台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，為表演者化妝，讓角色更加生動。



參與學員需修習50小時專業課程，演出前一個月，進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習，希望透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化。



靜宜大學中文系副教授陳瑤玲表示，今年的展演故事「管甫送」描述泉州來台經商的管甫，與台灣女子妹官互通情愫，管甫忽收到家書，告知家人病危，兩人以三步珠淚十步相送的歌舞小戲，演繹難分難捨的離情依依。



來自洛陽的河南科技大學中文系大二交換生康靜怡，也嘗試「南管戲曲」演出，她說，在近幾個月密集訓練，讓演出能循序漸進、粉墨登場，因親身學習與演出，不僅更喜歡「南管戲曲」，未來若有機會會繼續學習，成為傳承南管藝術的種子。(編輯:陳政偉/卞金峰)1070612



