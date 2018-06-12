/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

靜宜大學與傳習結業生合作 學生演出南管戲曲

發稿時間：2018/06/12 17:40

最新更新：2018/06/12 18:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，參與學員需修習50小時專業課程，演出前一個月，進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習，希望透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化。（靜宜大學提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月12日靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，參與學員需修習50小時專業課程，演出前一個月，進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習，希望透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化。（靜宜大學提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，讓學員擔綱演出「管甫送」，使學生體驗傳統藝術特色，透過展演讓更多人瞭解傳統戲曲文化。

靜宜大學中文系主任張慧芳說，「南管」是歷史悠久的絲竹音樂，以中國泉州一帶為發源地，傳承漢魏以來的古樂遺風，流傳現今閩南語系地區，台灣則以台中與彰化為傳習重鎮，沙鹿也有「合和藝苑」南管劇團，「南管戲曲」演出內容多為描述愛情故事的文戲，劇情優雅與柔美細膩。

張慧芳指出，系上的傳統文學必修課程，著重文學欣賞，為讓學生更能體驗傳統藝術特色，兩年前將「南管戲曲」引入，與文化部南管戲曲傳習結業藝生張春玲合作，並邀請台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，為表演者化妝，讓角色更加生動。

參與學員需修習50小時專業課程，演出前一個月，進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習，希望透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化。

靜宜大學中文系副教授陳瑤玲表示，今年的展演故事「管甫送」描述泉州來台經商的管甫，與台灣女子妹官互通情愫，管甫忽收到家書，告知家人病危，兩人以三步珠淚十步相送的歌舞小戲，演繹難分難捨的離情依依。

來自洛陽的河南科技大學中文系大二交換生康靜怡，也嘗試「南管戲曲」演出，她說，在近幾個月密集訓練，讓演出能循序漸進、粉墨登場，因親身學習與演出，不僅更喜歡「南管戲曲」，未來若有機會會繼續學習，成為傳承南管藝術的種子。(編輯:陳政偉/卞金峰)1070612

靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，讓學員擔綱演出「管甫送」，精湛的技藝及精彩對手戲，博得滿堂彩，讓觀眾感受傳統文化的深度及魅力。（靜宜大學提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月12日靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，讓學員擔綱演出「管甫送」，精湛的技藝及精彩對手戲，博得滿堂彩，讓觀眾感受傳統文化的深度及魅力。（靜宜大學提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月12日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP