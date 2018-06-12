/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

引導民間空屋釋出 中市助推包租代管

發稿時間：2018/06/12 17:47

最新更新：2018/06/12 17:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中12日電）為引導民間空餘屋釋出做為社會住宅，台中市政府表示，爭取中央補助新台幣3.64億餘元經費推動「包租代管計畫」，由政府建構平台，提供屋主保證收租等誘因，協助辦理租屋媒合。

市府指出，去年住宅法修正後，政府力推「包租代管」政策，鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅；其中，包租包管是由政府委託的業者，包租民間住宅3年再將住宅轉租的方案；代租代管則是由政府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合，兩種方案都能讓房東輕鬆管理租賃事宜，提升房客租賃品質需求。

市府住宅發展工程處表示，去年市府爭取中央3億6419萬餘元的補助經費，在1月26日開始辦理包租代管計畫，經過公開採購與評選，委託兩家業者來執行，後續並定期召開工作會議，積極協助業者解決實際執行時所遭遇的問題，即時建議中央調整規定，簡化行政流程，大幅增加媒合請款的效率。

市府依營建署今年6月5日所彙整資料指出，台中媒合成功案件達109件，其中包租包管13件、代租代管96件，在6都中排名第2，僅次台北於去年10月31日即開辦的195件，另高雄85件、新北71件、桃園40件、台南5件。

住宅處認為，由於租屋管理事務繁雜，房東常因高齡、忙碌、外地就業、欠缺專業經營管理經驗等因素，對出租住宅管不動、管不好、管不到，導致閒置住宅不投入租賃市場，相對租屋族則有租不到、租不起、租不好的問題。

住宅處強調，希望結合社會住宅政策，建立包租代管機制，藉由提供房東輕鬆收租、賦稅減免、修繕補助及業者免營業稅等誘因，鼓勵房東及業者共同響應，另一方面也能健全租屋環境。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP