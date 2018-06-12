/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

盼甘霖不忘防災 南水局啟動防汛整備

發稿時間：2018/06/12 17:54

最新更新：2018/06/12 18:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
經濟部水利署南區水資源局人員12日再次針對所轄堰壩等設施進行防汛整備，確保汛期作業安全。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞傳真　107年6月12日經濟部水利署南區水資源局人員12日再次針對所轄堰壩等設施進行防汛整備，確保汛期作業安全。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞傳真　107年6月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南地區雖因水情不佳進入第一階限水措施，但氣象局預測明天即將有一波鋒面影響台灣，可能帶來明顯雨勢。南區水資源局今天積極整備相關防汛工作，盼確保汛期安全。

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源受訪表示，今天曾文水庫蓄水率約3.18%，正值低水位；牡丹水庫蓄水率29.22%、阿公店水庫蓄水率9.24%且適逢空庫防淤期，各水庫都尚有滯洪空間。

簡振源表示，針對豪雨可能造成水源濁度飆高，南水局將協同水公司完成相關水源備援設施整備工作，在原水濁度高時即時啟動南化高屏溪聯通管路、伏流水及東港溪原水前處理設備以穩定供水，並密切注意庫區水源濁度變化，適時進行排砂操作，以達水庫蓄清排渾目標。

他說，南水局已多次針對即將啟用的曾文水庫防淤隧道進行檢查，及加強防汛應變整備作業，以確保設施可正常運作。另外，對各重大工程及所轄各水庫管理中心相關防汛整備工作，也在昨天及今天再次檢查，以確保汛期作業安全。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP