盼甘霖不忘防災 南水局啟動防汛整備

經濟部水利署南區水資源局人員12日再次針對所轄堰壩等設施進行防汛整備，確保汛期作業安全。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞傳真 107年6月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南地區雖因水情不佳進入第一階限水措施，但氣象局預測明天即將有一波鋒面影響台灣，可能帶來明顯雨勢。南區水資源局今天積極整備相關防汛工作，盼確保汛期安全。



經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源受訪表示，今天曾文水庫蓄水率約3.18%，正值低水位；牡丹水庫蓄水率29.22%、阿公店水庫蓄水率9.24%且適逢空庫防淤期，各水庫都尚有滯洪空間。



簡振源表示，針對豪雨可能造成水源濁度飆高，南水局將協同水公司完成相關水源備援設施整備工作，在原水濁度高時即時啟動南化高屏溪聯通管路、伏流水及東港溪原水前處理設備以穩定供水，並密切注意庫區水源濁度變化，適時進行排砂操作，以達水庫蓄清排渾目標。



他說，南水局已多次針對即將啟用的曾文水庫防淤隧道進行檢查，及加強防汛應變整備作業，以確保設施可正常運作。另外，對各重大工程及所轄各水庫管理中心相關防汛整備工作，也在昨天及今天再次檢查，以確保汛期作業安全。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070612