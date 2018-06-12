防豪雨釀災 籲民眾演練防水閘門裝設

中央氣象局預估，全台13日起到18日恐出現致災性豪雨；台北市水利工程處處長陳郭正（右）12日特別召開記者會說明近4年防洪工程成果，並呼籲民眾做好防水閘門裝設演練等防災準備，以防豪雨釀災。中央社記者陳妍君攝 107年6月12日

（中央社記者陳妍君、王朝鈺台北12日電）中央氣象局預估，明天起到18日，全台可能出現致災性豪雨；台北市水利處提醒民眾清空水溝蓋格柵上雜物，做好防水閘門裝設演練，並隨時接收水情資訊，以防範豪雨釀成財產損失。



台北市政府水利工程處新任處長陳郭正5月初上任；水利處今天特別召開記者會，由陳郭正說明近4年防洪工程成果，並邀請內湖區大湖里里長洪美惠與文山區興旺里里長蘇瓏議，說明水利處在大湖里和興旺里進行水利工程後，當地淹水改善情形。



位於大湖里的大湖山莊去年6月2日因豪大雨成災，地下停車場淹水超過50公分，不少百萬名車慘遭滅頂。



洪美惠表示，去年豪雨成災後，市府協助災民申請裝設防水閘門，大湖里全部的擋水閘門目前都已完成；由於最近可能降下豪雨，她上午已經請鄰長到每個社區告訴里民，社區的防水閘門必須練習如何開關，才能在降下豪雨時即時因應。



蘇瓏議指出，過去福興路長期淹水，「每年一到防汛期，我一定會流眼淚，因為看到雨下來，沒辦法阻止淹水，急得都哭了。可是你又沒有辦法，覺得心裡面壓力很大」。



他表示，水利處完成小型抽水站與滯洪池等一系列水利工程後，去年6月2日大雨，晚上里民打電話給他說：「里長，沒淹水耶！」讓他聽了覺得「好爽」。



陳郭正指出，由於台北是盆地地形，治水難度較其他地方高。民國97年到今年，水利處修復35個集水區箱涵，讓它們可以用更久；108到111年，還計劃投入新台幣5億元，完成41個集水區的箱涵延壽工作。



陳郭正說，目前北市雨水下水道可容納每小時78.8毫米雨量，預計2030年，市區降雨容受能力可提升到每小時88.8毫米。



由於近幾天可能降下豪大雨，陳郭正指出，地下室進水是民眾財物損失最大的來源，提醒民眾不要讓水溝蓋布滿雜物，也要練習如何裝設防水閘門，並上防災資訊網或下載行動防災APP，隨時接收最新的水情資訊，若居住地區降下豪雨，才能即時做好防範與準備。



水利署第十河川局指出，基隆市大武崙地區去年6月1日強降雨造成嚴重災情，十局與基隆市政府合作辦理大武崙溪鄰近基隆市消防局周邊瓶頸河道拓寬、砌石護岸邊坡保護等，上游瓶頸段現已清除拓寬，中、下游也會拆除既有護岸，藉以增加通洪斷面。



第十河川局表示，因應這次可能的豪雨，將與台北、新北及基隆市政府建立大台北防汛聯繫平台，中央與地方相互支援共同防災，同時呼籲民眾做好準備，低窪地區也要慎防淹水。（編輯：李亨山）1070612