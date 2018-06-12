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職場成求助新議題 生命線招募大夜志工

發稿時間：2018/06/12 18:40

最新更新：2018/06/12 19:39

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桃園生命線成立27年，目前共有139名接線志工，但大夜班僅20人，整體接線率僅2成5，桃園生命線12日發起零錢箱勸募並招募大夜志工，盼讓服務不斷線。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月12日桃園生命線成立27年，目前共有139名接線志工，但大夜班僅20人，整體接線率僅2成5，桃園生命線12日發起零錢箱勸募並招募大夜志工，盼讓服務不斷線。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園生命線成立27年，重點的接線心理支持服務共有139位接線志工，但大夜班卻只有20人，整體接線率僅2成5，桃園生命線今天首度發起零錢箱勸募並召募大夜志工，盼服務不斷線。

桃園市生命線協會主任張翠華今天受訪表示，生命線協會的「1995」專線，24小時提供民眾心理支持服務，目前共有139位志工維持白天4條、夜間2條專線，但一年高達6萬多通的來電，卻因電話佔線無法接通，接聽率僅有25.44%。

張翠華表示，分析來電求助者的狀況，精神疾病、家庭問題與職場問題分別名列前3名，其中職場問題從105年擠下情感問題成為前3名，觀察各縣市來電諮詢，發現只有桃園市的職場問題持續成長，除了桃園是個工商大城，工作機會多，吸引年輕人求職定居恐怕也是原因。

張翠華指出，職場人際關係是個大問題，很多新鮮人進入職場適應不良，因為相較年長的高階主管，新進人員往往是8年級生，雙方在想法、觀念及溝通上都不易。在學校犯錯有機會被原諒，但在職場卻可能被指責，加上少子化家長疼愛，讓許多職場新鮮人過得不開心。

張翠華說，現代人喜歡透過手機溝通，但職場講求的是人與人之間的互動，許多人因不善表達、無法與團隊融合，因此容易面臨較多挑戰，這也是許多職場新鮮人容易遭遇的問題。

桃園市生命線每年平均有6萬多通來電，但接線志工只有139人，大夜班僅20人嚴重不足，加上網站、信件留言求助也變多，因此長期發展委員會召集人邱德順今天也發起零錢箱勸募，第一波希望招募100家店擺放零錢箱，目前已有50家響應，募得費用將用於志工的專業訓練。（編輯：卞金峰）1070612

桃園生命線成立27年，目前共有139名接線志工，目前維持白天4條專線、夜間2條專線，但一年來電量高達6萬多通，許多電話因占線無法接通，接聽率僅25.44%。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月12日桃園生命線成立27年，目前共有139名接線志工，目前維持白天4條專線、夜間2條專線，但一年來電量高達6萬多通，許多電話因占線無法接通，接聽率僅25.44%。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月12日
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