建國市場業績提升 林佳龍：持續改善設備

台中市長林佳龍（前右）12日前往視察建國市場，關心各攤位營運情形，並表示將持續改善各項軟硬體設備，提高服務品質。中央社記者趙麗妍攝 107年6月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）端午節前夕，台中市長林佳龍今天到建國市場視察，關心攤位營運狀況，他表示，建國市場業績的提升證明遷建決定是對的，也帶動舊市區繁榮發展，將持續加強改善軟硬體設備。



建國市場遷移新址後，105年9月20日開幕啟用，端午節前夕，林佳龍前往視察海鮮、肉品、蔬菜、熟食、五金等五大區域，瞭解市場搬遷後攤鋪位使用及營業情形。



林佳龍表示，台中建國市場是全國最大的公有市場，攤位數共有711攤，從舊有市場遷建過來後，業績足足多了三成以上，假日人潮更多，業績提升也證明當初的搬遷與改建是對的。



建國市場去年參加經濟部辦理的優良市集及樂活名攤認證，評核結果獲得「3星優良市集」，更有35個攤鋪位獲得1至4星等認證，一舉囊括80顆星。市府為了給予實質鼓勵，已減免市場107年度1整年的使用費8%，提供攤商優惠。



建國市場5月也試辦「愛心食材交流平台」，召集攤商投入公益活動，平均每日所贈食材約有120公斤，每日冰箱裝著滿滿的愛心食材。



台中市議員鄭功進表示，去年夏天，建國市場至少跳電3次，造成許多攤商財產損失，尤其是海鮮區常常備有許多高單價的魚貨，損失更是慘重，市府應加強供電配套。（編輯：李亨山）1070612