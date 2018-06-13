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通緝犯歸案放心不下老母 警送暖轉介社福

發稿時間：2018/06/13 11:00

最新更新：2018/06/13 11:44

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zoom in 楊姓男子遭通緝被警方逮捕，但放不下家中因車禍行動不便的母親（右），向員警訴苦，警方向食物銀行申請物資後到楊男家中探視，並協助轉介社福單位，楊男得知後十分感謝員警協助。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月13日楊姓男子遭通緝被警方逮捕，但放不下家中因車禍行動不便的母親（右），向員警訴苦，警方向食物銀行申請物資後到楊男家中探視，並協助轉介社福單位，楊男得知後十分感謝員警協助。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月13日

（中央社記者蘇木春台中13日電）楊姓男子因通緝身分被警方逮捕，卻因放心不下家中受傷行動不便的老母親，向員警訴苦，警方向食物銀行申請物資後到楊男家中探視，並協助轉介社福單位，讓楊男相當感激。

台中第六警分局市政派出所所長謝俊雄今天受訪表示，警方11日在西屯區台灣大道與惠中路口，查獲被台中地檢署發布通緝的楊姓男子，楊男被警方逮捕時態度配合，但他告訴員警最放不下的是家中因車禍行動不便的母親。

楊男表示，母親半年前上班的途中，騎車發生車禍導致腳部嚴重骨折，事發至今仍打著鋼釘，無法正常行走、生活且坐著輪椅，生活起居全賴楊男照料。

楊男原先在工地打零工支撐家計，但母親住院期間他也因往返醫院途中發生車禍受傷，全家失去經濟來源，頓時陷入困境，因此請求警方協助幫忙家中老母親。警員林忠朋、陳詠霖得知後便向轄區內的食物銀行申請物資及生活用品，親自探望受傷的楊母。

員警到訪才發現楊母住在破舊的房屋內，因無經濟來源物資十分缺乏，警方便將申請的物資搬至家中，並慰問楊母的生活需求，轉介相關社福單位，楊男得知後十分感謝員警協助，讓受傷的母親可以得到妥善照顧。（編輯：劉政權）1070613

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