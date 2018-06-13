嚴防豪雨致災 花蓮聯合督導戒備

因應豪雨警訊，花蓮各鄉鎮均積極戒備，縣政府與水利署第九河川局針對防汛熱點及防汛整備情形進行聯合督導，必要時於易致災地點預布抽水機。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 107年6月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）因應豪雨警訊，花蓮各鄉鎮戒備，縣政府與水利署第九河川局針對防汛熱點及防汛整備情形進行聯合督導，必要時於易致災地點預布抽水機，視需要展開防範性或緊急性工作。



根據中央氣象局預報，今天起，全台各地將受到鋒面及西南氣流影響，加上旺盛的對流，可能造成全台各地區的持續強降雨。花蓮縣政府與第九河川局進行防汛整備聯合督導。



聯合督導首先勘察易淹水地區的抽水站、聯合排水截流箱涵工程及花蓮溪壽豐堤防第二期工程等處；要求施工中工程成立防汛搶險隊，確保防汛整備因應，對於易致災地點預布抽水機，期間視需要以開口合約辦理防範性或緊急性搶險工作。



花蓮市長魏嘉賢也視察抽水站，提醒人員戒備。魏嘉賢說，去年10月的一場豪雨，造成花蓮市區域性淹水災情，在梅雨鋒面及西南氣流的威脅下，更要把警戒提高到最高層級，事前做好防汛準備，才能讓災情減至最低。



陸軍花東防衛指揮部政戰主任黃鍾昌及花蓮縣後備指揮部指揮官周健民拜訪吉安鄉長黃馨，表示已作好各項準備，以保障鄉親生命財產安全。



黃馨感謝不論是颱風來臨前的撤村作業，或是在過去多次的天然災害中，國軍弟兄總是全力協助，投入預防整備及災後復原等相關工作，迅速派兵馳援災復，並在最短的時間內恢復鄉容，讓居民盡速回復正常生活。（編輯：陳政偉/黃瑞弘）1070613





因應豪雨警訊，花蓮各鄉鎮均積極戒備，花蓮市長魏嘉賢（右）視察抽水站，提醒人員要把警戒提高到最高層級，事前做好防汛準備。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 107年6月13日