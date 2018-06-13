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串連觀光景點 旗津渡輪棧貳庫新航線開航

發稿時間：2018/06/13 13:34

最新更新：2018/06/13 14:55

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旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，交通部長賀陳旦（左8）等人出席啟航典禮。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，交通部長賀陳旦（左8）等人出席啟航典禮。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）旗津渡輪棧貳庫新航線今天首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，交通部長賀陳旦、台灣港務公司董事長吳宏謀及高雄市代理市長許立明等人搭乘體驗。

啟航儀式上午在棧貳庫舉行，賀陳旦、吳宏謀及許立明等人在活動後，一起登船搭乘體驗。

賀陳旦表示，這條航線使用電動船舶航行，結合輕軌、高雄捷運串連綠色交通，促進商圈及觀光發展，兼顧經濟商業發展及環保。夏季炎炎，也希望這條新航線愈熱愈旺。

許立明說，棧貳庫-旗津航線是條高CP值的航線，串連棧貳庫、旗津與哈瑪星觀光圈，結合哈瑪星、旗津商家、捷運、輕軌等推出套票，讓遊客搭乘捷運或輕軌到哈瑪星或棧貳庫更快速方便，體驗這些地區文化及美食，並享受航線沿線的無敵海景。

高市交通局表示，新增棧貳庫直航到旗津的航線屬觀光航線，營運時間為假日上午11時至晚上8時，暑假期間平假日皆營運，每30分鐘一班。

交通局指出，棧貳庫-旗津新航線促銷價新台幣40元，使用電子票證享優惠價20元，棧貳庫也推出優惠專案「來棧貳，送旗津」，8月底前憑棧貳庫內當天消費發票累積達1000元，即送2張當日前往旗津船票。（編輯：黃瑞弘）1070613

旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，交通部長賀陳旦（中）、台灣港務公司董事長吳宏謀（左2）及高雄市代理市長許立明（右2）等人出席新航線啟航慶祝儀式，宣布正式開航。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，交通部長賀陳旦（中）、台灣港務公司董事長吳宏謀（左2）及高雄市代理市長許立明（右2）等人出席新航線啟航慶祝儀式，宣布正式開航。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日
旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，交通部長賀陳旦（左3）、台灣港務公司董事長吳宏謀（右2）及高雄市代理市長許立明（右3）等人出席新航線啟航儀式。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，交通部長賀陳旦（左3）、台灣港務公司董事長吳宏謀（右2）及高雄市代理市長許立明（右3）等人出席新航線啟航儀式。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日
旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，並以電動船舶航行，結合輕軌、高雄捷運串連綠色交通，促進商圈及觀光發展，兼顧經濟商業發展及環保。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，並以電動船舶航行，結合輕軌、高雄捷運串連綠色交通，促進商圈及觀光發展，兼顧經濟商業發展及環保。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日
旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，交通部長賀陳旦（前左2起）、高雄市代理市長許立明、台灣港務公司董事長吳宏謀搭乘體驗。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日旗津渡輪棧貳庫新航線13日首航，串連高雄駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，交通部長賀陳旦（前左2起）、高雄市代理市長許立明、台灣港務公司董事長吳宏謀搭乘體驗。中央社記者程啟峰高雄攝　107年6月13日
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