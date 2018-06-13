挺蕉農 北市各里訂購香蕉逾77公噸

為幫助蕉農，台北市12區區公所與台北農產運銷公司合作，協助里長代訂香蕉，3天就訂了77.34公噸。圖為文山區興家里分送香蕉情形。（台北市民政局提供）中央社記者陳妍君傳真 107年6月13日

（中央社記者陳妍君台北13日電）香蕉今年盛產，導致價格下跌，為幫助蕉農，台北市12區區公所與台北農產運銷公司合作，協助里長代訂香蕉，3天就訂了77.34公噸。里長說，端午節要把香蕉分送給里民享用。



台北市政府民政局指出，從6日到8日，各區公所共代訂5156箱香蕉。區公所協助里長代訂香蕉後，北農再把香蕉配送到各區公所，方便里長領取。



其中，文山區順興里里長單連城和大同區鄰江里里長陳豊祥訂購數量最多，都訂購了200箱香蕉；文山區則在12區拔得頭籌，共訂購808箱。



單連城告訴中央社記者，香蕉豐收是好事，卻因為盛產導致農民收益受影響，讓他於心不忍，加上順興里由社區媽媽成立一家麵食工坊，平時做一些水餃、韭菜盒子和麵食出售，提供弱勢里民工作機會，大家覺得農民非常辛苦，希望訂購香蕉來幫助蕉農。



他表示，端午節當天，順興里會舉辦「吃香蕉，助蕉農」和「吃香蕉，比慢」活動，里民只要拿一張發票，就能換到一根香蕉，蒐集的發票最後會捐給創世基金會；吃香蕉比賽則是「吃一根、送一根香蕉」，人人有獎，也鼓勵里民多買香蕉，以幫助農民。



陳豊祥則說，為響應幫助蕉農、推廣台灣農產品，鄰江里原訂16日上午10時舉辦的端午節「粽情粽義」活動，主題將改為「敦親睦鄰好蕉情」，以香蕉取代肉粽，分送給每戶里民享用。（編輯：李錫璋）1070613