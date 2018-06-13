馬英九高雄探鳳梨伯 允諾助尋採買通路

前總統馬英九（前左2）13日在前高雄縣長楊秋興（前左）、高雄市議員許慧玉（前右）等人陪同下，前往高雄大樹區探視「鳳梨伯」林益（前右2），除了關心農民種植鳳梨的產銷問題，也允諾協助促銷，希望中國大陸開放採購，解決水果產量過剩問題。中央社記者董俊志攝 107年6月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）前總統馬英九今天到高雄大樹區訪視「鳳梨伯」關心鳳梨產銷問題，允諾協助促銷，也要幫忙尋找採購通路，希望中國大陸開放採購，解決水果產量過剩的問題。



天氣轉熱加上水果盛產，香蕉、鳳梨價量失衡，價格下滑。



馬英九今天由前高雄縣長楊秋興及高雄市議員許慧玉等人陪同，到大樹區訪視人稱「鳳梨伯」的林益，並關心農民種植鳳梨的產銷問題。



鳳梨伯說，日前接到馬英九打電話說要來探視他，令他感動。林益向馬英九訴苦，近來鳳梨盛產卻賣不出去，主要是沒有外銷通路，目前產地收購價上等品約每台斤新台幣12元、中等品約8元。林益希望政府打開外銷通路。



馬英九說，日前在電視上看到鳳梨伯為了鳳梨銷路差，感慨損失慘重，才計劃探視鳳梨伯，盼能協助銷售。



他說，已聯繫一些朋友採購，也盼大陸能開放採購，他允諾盡可能幫忙找出一條通路，希望楊秋興也運用人脈採購，幫助農民減少損失、減少痛苦。



馬英九希望兩岸互通有無，解決彼此的問題，只要大陸多採購一些就能減少農損，他相信這樣的情感，農民永遠會記得。



林益在屏東及燕巢區共種植近50甲的鳳梨，估計每年約2000噸的產量，他希望政府協助打通更多外銷通路。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070613





前總統馬英九（右）13日到高雄大樹區探視「鳳梨伯」林益，並端起一盤切好的鳳梨，邀請現場媒體、民眾享用。中央社記者董俊志攝 107年6月13日

前總統馬英九（左）13日到高雄大樹區訪視「鳳梨伯」，關心鳳梨產銷的問題。馬英九接連吃好幾囗鳳梨，並端起切好的鳳梨請媒體、民眾吃。中央社記者董俊志攝 107年6月13日