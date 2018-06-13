/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

端午節熱銷 石門農會日綁萬顆肉粽

發稿時間：2018/06/13 16:17

最新更新：2018/06/13 16:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北13日電）石門地區以肉粽知名，當地肉粽店家林立且家家飄出粽香，尤其是端午節旺季，石門區農會家政媽媽們為應付熱銷需求，每天已可趕工綁出上萬顆肉粽，大幅提高肉粽的出貨量。

由於早年北海岸漁民習慣出海攜帶肉粽裹腹，加上祭拜十八王公常以肉粽做為祭品，粽子成為石門特色美食。在新北市府農業局輔導下，石門區農會抓緊商機，設立「田媽媽北海驛站石農肉粽」，主打的「古早味肉粽」更是許多老饕爭相購買的的好味道。

農業局表示，石門粽做法偏向北部粽，將糯米拌入滷汁後，再包入香菇、瘦肉、菜脯而成，另外再包入蛋黃、蝦米、花生、芋頭等餡料，即可變化出不同口味。石門區農會順應市場趨勢，已研發出東港櫻花蝦及金山跳石芋頭的「芋香櫻花蝦粽」十分受歡迎。

農業局表示，隨著端午節粽子熱銷，「田媽媽北海驛站石農肉粽」的家政媽媽們，已練就一雙快手，包粽速度飛快，尤其是家政班班長謝月雲更創下7秒包一顆肉粽的紀錄，在這群家政媽媽巧手之下，農會每天可生產破萬顆肉粽。

農業局長李玟表示，民眾若想一嚐石農肉粽美味，歡迎到石門區農會門市或新北市各農會超市、家樂福、愛買、大潤發、頂好、美聯社及OK便利商店等實體通路，或透過石門區農會網站購買。（編輯：梁君棣）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP