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中正大學創新學程 回家囍事產學合作

發稿時間：2018/06/13 16:19

最新更新：2018/06/13 17:03

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（中央社嘉義縣13日電）國立中正大學電訊傳播研究所去年起推動創新創業學程，讓學生能以實作作品代替研究論文畢業。首屆以實作畢業的學生透過課程與在地老字號糕餅店產學合作，今天在校園舉辦「回家囍事」。

今天中正大學活動中心廣場瀰漫著溫馨氣氛，「回家囍事」團隊將婚嫁禮俗搬到校園中，讓來往人潮體驗抽捧花與享用中式糕餅，午後校園呈現懷舊的幸福感。

團隊總召賴麒元表示，「回家囍事」的靈感來自於離鄉背井到外地求學的學生，每年只要一到暑假，就是這些外地遊子的返鄉日，透過這次與傳統糕餅店的合作，在校園中舉辦活動，迎接即將到來的暑期返鄉潮。

賴麒元說，活動最特別的橋段是讓同學在臉書上標註一位家人，有人寫下「對我來說，能回家不愁吃穿是囍事」、「對我來說，能回家耍廢是囍事」，互動十分有趣。

活動也特別為外地遊子打造一款「暑期返家伴手禮」，在包裝上設計趣味告白小語，像是「我每次都把零用錢花光光，是為了不讓你賺的辛苦錢白費」、「別再問我有沒有交男女朋友了，我把所有的愛都留給你們了！」讓同學可以透過這份伴手禮，向家人表達想說卻止於嘴硬的情感。

對於碩士班推動實作畢業制度，中正大學傳播系教授胡元輝表示，通過這樣的課程，研究生可以把理論應用在實務上，例如消費者洞察、社群媒體行銷、公關宣傳操作等，學生不僅要有扎實的理論訓練，更要整合所學的傳播工具。

胡元輝指出，國外有些研究所像是紐約市立大學、美利堅大學，在碩士班的課程上都非常注重創新創業的實作訓練，面對數位時代轉型，中正電傳所開創了傳播創新創業的道路，目的是培養學生適性多元發展空間。（編輯：唐聲揚）1070613

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