/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

彰化荔枝盛產 縣府邀企業界認購

發稿時間：2018/06/13 16:33

最新更新：2018/06/13 16:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化芬園鄉的荔枝盛產，為了協助農民推銷荔枝，以免量多價跌，彰化縣長魏明谷今天幫忙農民邀企業界認購，預計認購6000台斤的荔枝，他說，今年少雨荔枝盛產，盼民眾多選購。

彰化縣生產荔枝的面積約942公頃，其中各鄉鎮中以芬園鄉最多，約有434公頃，而芬園鄉生產的荔枝有黑葉荔枝及糯米荔枝兩種，今年生產的荔枝受到氣候影響，不僅產量多，滋味特別甜美。

為了協助農民推銷荔枝，彰化縣政府今天在芬園鄉農會舉辦彰化縣企業認購荔枝記者會，由彰化縣工商發展投資策進會結合縣內的10多家企業認購荔枝，計畫認購4000盒共6000台斤的荔枝。

魏明谷表示，今年因氣候少雨，荔枝不僅盛產，而且因為水分少，吃起來比較甜，縣政府輔導芬園鄉農會以一公斤18元的價格賣出，讓農民不致於被中間商剝削，有一定的利潤可以賺取。

魏明谷說，縣府與工策會結合企業界認購4000盒的荔枝，希望能穩定價格，明天縣府也會北上到台北促銷彰化荔枝，呼籲民眾多多採購芬園鄉的荔枝，歡迎大家採購芬園荔枝。

芬園鄉農會總幹事黃翊凱指出，今年市面上荔枝的價格比較低，加上降雨量少，荔枝果肉很小，賣相不好，所以決定以每公斤18元收購農民的荔枝，希望幫助農民穩定荔枝價格。

彰化縣工商業發展投資策進會副總幹事劉錫潓表示，工策會結合企業界的力量認購農民種植的荔枝，有幾十家企業來認購，對消化荔枝以及協助農民不無小補。（編輯：施燕飛）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP