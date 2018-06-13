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北市大型活動安管新制 違者最高罰10萬

發稿時間：2018/06/13 17:05

最新更新：2018/06/13 17:05

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市消防局今天表示，「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」11月24日上路，未來北市大型群聚活動須檢具活動安全及交通維護計畫，違者最高可處新台幣10萬元罰鍰。

消防局今天發布新聞稿指出，台北市議會去年12月22日審議通過「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，經函送行政院核定後，於今年5月24日公布，預計6個月後於同年11月24日實施。

「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」條文共15條，消防局說，未來在台北市辦理大型群聚活動要申請安全管理等，都須依上述條例辦理，透過強化安全管理以降低大型群聚活動發生災害的可能性。

消防局說明，未來依規定，每場北市活動聚集人數估超過1000人，且持續2小時以上者，像是體育活動、演唱會、博覽會及燈會等商業活動，都需依上述自治條例第4條，檢附相關文件向台北市政府申請許可。

消防局火災預防科科長陳政維告訴中央社記者，北市府審查機關共計8個，審查項目包括活動交通、消防、衛生及環保等，舉辦活動者可向各主管機關遞件申請，但若像是私人商業單位則可向消防局申請。

此外，依自治條例第3條第3項規定，消防局表示，在原核准建築物用途內使用，應依相關法令執行不適用本自治條例外，北市民俗遶境、大型宗教慶典或依類似活動標準作業程序規定辦理的活動，以及婚喪禮、國家慶典、選舉活動等都可排除。

消防局提醒，未來符合規定者，卻沒有在期限內向北市府申請許可，可處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

同時，活動前投保足額公共意外險，也須於期限內將證明文件一併檢附，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰；活動中也需配合相關單位稽查，規避、妨礙或拒絕者，將處1萬元以上3萬元以下罰鍰，必要時可要求主辦單位中止活動。（編輯：李亨山）1070613

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