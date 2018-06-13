關懷澎湖獨居老人 華山攜超商送端午愛心粽

華山基金會發起「愛老人端午動起來」活動，13日結合7-11白沙門市帶著近300顆愛心粽，分別送到弱勢長者家中，81歲獨居的呂姓老翁（前右2）說，華山有如自己家人，不用擔心過節。中央社 107年6月13日

（中央社澎湖縣13日電）端午節將屆，華山基金會今天結合7-11白沙赤崁門市帶著近300顆愛心粽，分別送到澎湖128位弱勢長者家中。其中，81歲獨居的呂姓老翁說，華山有如自己家人，現在不擔心過節孤單了。



華山基金會在端午節前夕，辦理「2018常年服務暨愛老人端午動起來」活動，今天與7-11白沙赤崁門市等，一起攜帶募集而來的近300顆愛心肉粽，分別前往白沙、湖西2鄉的128位獨居與弱勢的長輩家中，致贈肉粽關懷禮。



目前獨居的81歲的呂姓老翁，終身未婚，平時家居鮮少與人互動，對於今天華山基金會人員來訪視關懷還致贈肉粽，表達感謝；呂姓老翁說：「雖然攏是一個人，但現在不怕過節，華山就有如我的家人。」



華山基金會表示，主要服務失能、失智、失依等三失長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫等。澎湖設有3個天使站，服務馬公、湖西、白沙、西嶼、望安等鄉近250位弱勢長輩。目前澎湖有需要認助的長輩還有5到7成，籲請各界伸援手送愛，讓獨居弱勢老人的晚年，能有關懷。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070613



