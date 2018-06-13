桃園市府為媒 庇護工場與超商合作推優惠

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市政府喜憨兒庇護工場及全家便利超商共推「市府獨家優惠方案」，民眾每週五可憑庇護工場發票以優惠價換購衛生紙，超商市府店專櫃販售庇護商品也不抽成，力挺庇護商店。



桃園市政府秘書處長顏子傑今天受訪表示，市府1樓的喜憨兒庇護工場及全家便利商店攜手合作，推出「市府獨家優惠方案」。民眾每週五可憑當月在「桃園市府庇護商店」消費滿新台幣100元的發票，到全家便利商店市府店，以10元換購抽取式衛生紙1包。



另外，全家便利商店市府店同時也設立商品專櫃，販售喜憨兒庇護工場商品，售出所得也不抽成，全數歸庇護商店所有。



顏子傑表示，在市政府居中牽線下，喜憨兒庇護工場及全家便利商店與市府3方多次開會，討論促成合作的方式，最後全家便利商店董事長葉榮廷被祕書處的誠意所感動，一口答應為公益共同努力，希望透過雙向合作方式，幫助庇護商店產品增加銷量，也保障喜憨兒的就業機會。



顏子傑指出，這項優惠活動從本週五（15日）開始為期半年，年底將視營業情況進行調整。「桃園市政府庇護商店」是由喜憨兒社會福利基金會設立，2月5日開幕營運，除提供烘焙類、飲品、輕食類、熱食類食品，也會應景推出各式節慶禮盒商品。（編輯：梁君棣）1070613