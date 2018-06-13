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高市民進黨團：水果內外銷創新高 盼勿誤導

發稿時間：2018/06/13 18:39

最新更新：2018/06/13 18:39

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（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市議長康裕成今天說，今年1到5月全國水果交易量超過29萬噸，是2013年後同期歷史新高，前5月鳳梨外銷量近2萬5000噸，價值逾3406萬美元，是10年來新高，呼籲外界不要誤導。

高雄市議會議長康裕成、民進黨籍市議員林瑩蓉、邱俊憲在議會召開記者會，說明近年水果價量及內、外銷數據。

有媒體報導，水果外銷因為國民黨失去政權以後有很大的後遺症，還讓農民受傷。

康裕成指出，根據高雄市農業局提供的資料，全國水果內銷今年1到5月交易量是2013年後同期的歷史新高，整體超過29萬噸，若與2016、2017年同期的交易量比較，增加了15%。

近來外界關注鳳梨外銷的問題，民進黨團說，以1月到5月份的同期統計比較，2018年外銷數量近2萬5000噸，銷售金額超過3406萬美元，是從2009年以來的新高點。

康裕成說，數據顯示，外銷狀況並無因為政黨輪替而受影響，對於近期市場不實傳言造成農產品售價受到影響，民進黨團呼籲勿再以政治誤導市場狀況，不要再消費農民、不要再唱衰市場。

民進黨團指出，高雄果菜市場今年至6月9日前，共131個交易日中，盤價低於新台幣10元以下的只有1天，20元以上價格占94天，10元至20元有36天，呼籲國民黨不能只拿一天的低行情誤導市場價格，這樣只會傷害無辜農民，也會讓市場價格因不正確消息受影響。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070613

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