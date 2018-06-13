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出手挺蕉農 政府民間加碼採購香蕉

發稿時間：2018/06/13 19:13

最新更新：2018/06/13 19:21

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台南市代理市長李孟諺（二排左）13日前往安定區新吉關懷據點，將市府採購的1000公斤香蕉分贈給社福單位，他說，希望有供餐的私人企業也能以香蕉當作餐後水果，幫助農民度過難關。中央社記者楊思瑞攝　107年6月13日台南市代理市長李孟諺（二排左）13日前往安定區新吉關懷據點，將市府採購的1000公斤香蕉分贈給社福單位，他說，希望有供餐的私人企業也能以香蕉當作餐後水果，幫助農民度過難關。中央社記者楊思瑞攝　107年6月13日

（中央社記者楊思瑞、程啟峰台南13日電）香蕉盛產壞了價格，為了挺蕉農穩定蕉價，政府和民間都有行動。台南市政府首批採購1000公斤香蕉到貨，今天贈送社福團體，高雄市鋼鐵業者近期也共採購了6000公斤香蕉，力挺蕉農。

台南代理市長李孟諺今天前往安定區新吉關懷據點，將先前購買到貨的1000公斤香蕉分贈給老人安養長照、身心障礙福利機構，以及共餐據點等325個單位。

李孟諺說，希望公私協力，幫助農民度過難關。未來將視產地價格情形，評估後續採購數量，減輕短期供需失調造成的損失。

台南市府購買的這批香蕉皆來自台南產地，據市政府農業局統計，台南市香蕉種植總面積為1073公頃，其中白河、南化、玉井以北蕉為主，產量占全國6%。受大生產地價格拖累，影響農民收益；不過在6月10日至12日這段時間的批發均價為每公斤新台幣12.4元，價格已稍有回升。

高雄市小港區的尚承鋼鐵公司近期則以每公斤15元的價格採購屏東產地的3000公斤香蕉，力挺蕉農。農糧署南區分署長姚志旺今天前往廠家頒發感謝狀致謝，業者當場再加碼下單3000公斤香蕉。

姚志旺說，尚承鋼鐵長期以來大量採購國內生產過剩的水果，一直默默低調力挺果農。目前國內其他水果價格都還算平穩。

尚承鋼鐵總經理余宗璟指出，公司有500多名員工，今天到貨的這批香蕉先存放公司員工餐廳，將分贈親友、客戶及員工，並作為員工餐廳食材。

屏東雅緱農產品運銷合作社理事主席朱國寶表示，尚承鋼鐵下單時正值香蕉價格低迷，當時農糧署還沒以每公斤5元收購香蕉格外品（次級品），尚承鋼鐵就率先向蕉農伸出援手。今天再以同樣每公斤15元價格加碼下單，令人感動。接獲訂單後，經蕉農採收催熟，近期將交貨。（編輯：吳佳穎/陳政偉）1070613

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