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議員質疑政風處查北農 張哲揚：僅提醒陪同

發稿時間：2018/06/13 19:19

最新更新：2018/06/13 19:19

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北農產公司業務推廣費使用惹議，台北市議會民進黨團總召李慶鋒今天說，台北市政府秘書長張哲揚指示政風處前往查帳，程序恐有問題。張哲揚表示僅提醒政風處應陪同。

北農總經理吳音寧使用業務推廣費引發議論，台北市政風處及市場處等官員5日赴北農查帳。市長柯文哲6日在議會答詢時說，其實不是派人查帳，已責成兼任北農董事長的副市長陳景峻盡快召開臨時董事會，解決問題。市府7日再派市場處等官員赴北農，政風處未陪同。

市議會民進黨團為釐清北農業務推廣費使用風波，今天召開專案報告，市場處長許玄謀、政風處長沈鳳樑、北農官股代表及監察人皆出席。

李慶鋒受訪表示，北農是具官股色彩的公司，依規定應由監察人查帳，市府卻在5日指派政風處、市場處等局處赴北農，今天出席的官員提及，5日當天，張哲揚為盡快釐清業務推廣費後續，指示可由政風處主導，才讓查帳時間提前。

李慶鋒說，市府7日再派員赴北農，卻改由隸屬市場處的政風人員陪同，市府認為派政風處查帳根本就是亂了套，且原定監察人查帳時間是11日。

張哲揚受訪時表示，北農因業務推廣費鬧得沸沸揚揚，5日開市政會議前，有提醒政風處長可先通知監察人赴北農查詢資料，政風處赴北農查帳時未翻閱任何資料，當時不清楚11日要赴北農查帳。

張哲揚說，通知政風處查帳，僅是想盡快釐清業務推廣費爭議。

另一方面，針對有國民黨市議員聲稱取得政風處調查報告一事，北農發布新聞稿表示，北農是自負盈虧的民營事業，政風處無權限調查相關經營事項，政風處多次前往調查，已屬違法，未來不允許政風機構至北農調查。（編輯：李亨山）1070613

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