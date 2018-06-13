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澎慶警察節 無時書齋啟用調劑身心

發稿時間：2018/06/13 21:06

最新更新：2018/06/13 21:18

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澎湖縣警察局創設「無時書齋」，13日配合警察節慶祝大會正式啟用，無開放時間限制，並提供免費風茹茶，員警只要有空檔，皆可隨時前往休憩使用。中央社 107年6月13日澎湖縣警察局創設「無時書齋」，13日配合警察節慶祝大會正式啟用，無開放時間限制，並提供免費風茹茶，員警只要有空檔，皆可隨時前往休憩使用。中央社 107年6月13日

（中央社澎湖縣13日電）澎湖縣政府警察局創設的「無時書齋」，今天配合警察節慶祝大會啟用，讓員警在警務之餘，可隨時來到書齋，品茗與調劑身心，提升工作效率。

澎湖縣警察局今天舉行警察節慶祝大會，澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲與警察局長賈樂吉等地方院檢調、海岸巡等首長與會，並分別表揚當選全國模範警察有刑事警察大隊大隊長巫建德、績優警勤區白沙分局警員張福瑞與服務資深官警歐秉豐等35人。

服務26年之久的白沙分局警員張福瑞，原本在保六總隊服務，103年調回澎湖，擔任白沙分局警勤區在執行家戶訪查勤務時，發現轄內張姓居民因病，生活陷入困境，主動協助社福單位救助與申請急難救助，勤務落實，而獲得績優勤區模範警察。

澎湖縣長陳光復今天在警察節慶祝大會中表示「有你們真好」，澎湖歷年來在警政署的治安滿意度調查中，連續蟬聯近20年來的全國第一，幸福城市也都蟬聯在全國前三名；對全體官警在治安工作上的努力，表達慰勉，同時也爭取加發員警超勤與提高離島加給，讓員警都能安心工作。

警察節活動最大亮點是警局創設的「無時書齋」，同步對外開放，賈樂吉表示，有感員警埋首於警務工作，非常辛苦，特別騰出一處廳舍來規劃一處無開放時間限制的「無時書齋」，提供員警在勤務之餘，可隨時來到書齋，調劑身心。

澎警局「無時書齋」，室內初期提供有近300冊各式圖書，室外還彩繪有3D的澎湖知名地景意象景點和品茗的據點。（編輯：李亨山）1070613

澎湖縣警察局13日舉行警察節慶祝大會，澎湖縣長陳光復（左）表揚榮獲全國績優警勤區模範警察有白沙分局警員張福瑞（右）等人。中央社 107年6月13日澎湖縣警察局13日舉行警察節慶祝大會，澎湖縣長陳光復（左）表揚榮獲全國績優警勤區模範警察有白沙分局警員張福瑞（右）等人。中央社 107年6月13日
澎湖縣警察局創設的「無時書齋」，13日配合警察節慶祝大會啟用，提供員警在勤務之餘，可休憩、閱讀的去處。中央社　107年6月13日澎湖縣警察局創設的「無時書齋」，13日配合警察節慶祝大會啟用，提供員警在勤務之餘，可休憩、閱讀的去處。中央社　107年6月13日
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