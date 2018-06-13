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澎湖縣府實物銀行 備端午愛心食物包送弱勢

發稿時間：2018/06/13 22:10

最新更新：2018/06/13 22:23

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迎接端午節，澎湖縣政府13日在湖西鄉舉辦「愛在端午，幸福飄香」關懷弱勢及幸福菊島實物銀行活動，分送應景物資包給縣內弱勢家庭，讓他們也能感受到佳節氣氛。中央社　107年6月13日迎接端午節，澎湖縣政府13日在湖西鄉舉辦「愛在端午，幸福飄香」關懷弱勢及幸福菊島實物銀行活動，分送應景物資包給縣內弱勢家庭，讓他們也能感受到佳節氣氛。中央社　107年6月13日

（中央社澎湖縣13日電）端午節將屆，澎湖縣政府實物銀行「愛在端午，幸福飄香」關懷弱勢活動，今天下午開往鄉間，分送端午節愛心食物包給縣內300多戶弱勢家庭。

澎湖縣政府今天在湖西舉辦「愛在端午，幸福飄香」關懷弱勢及幸福菊島實物銀行活動，同時舉行湖西安心小棧、幸福銀髮食堂揭牌活動。縣長陳光復前往主持，並致贈物資包給弱勢家庭，希望縣民能過一個豐實的端午節，同時籲請各界拋磚引玉，讓更多人願意付出愛心，一起來協助弱勢家庭。

陳光復感謝澎湖在地的13個企業、單位及個人等捐贈款項及物資，讓實物銀行購買愛心食(實)物資包，捐贈弱勢家庭所需；縣府未來也會持續結合民間資源，提供民眾整體性及持續性的全方位社會福利。

縣府社會處長蘇啟昌表示，縣府實物銀行的愛心物資包，包括有麵條、罐頭、調理包、油、鹽、醬油、奶粉、調味乳、白米、餅乾等民生物資。除了澎湖本島由各鄉市公所代為轉送弱勢家庭外，望安和七美離島鄉則由實物銀行物資分站來分送。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070613

端午節將至，澎湖縣政府實物銀行13日舉辦「愛在端午，幸福飄香」關懷弱勢活動，縣長陳光復（左）致贈物資包給弱勢家庭，希望讓他們也能感受佳節氛圍。中央社　107年6月13日端午節將至，澎湖縣政府實物銀行13日舉辦「愛在端午，幸福飄香」關懷弱勢活動，縣長陳光復（左）致贈物資包給弱勢家庭，希望讓他們也能感受佳節氛圍。中央社　107年6月13日
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