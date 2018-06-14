風浪大 東琉線交通船14日下午停駛

熱帶低氣壓形成，屏東縣14日上午8時起，風雨逐漸加大，東港及小琉球出現長浪，東港到小琉球間的交通船將在下午停駛。（琉球區漁會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年6月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）熱帶低氣壓形成，屏東縣今天早上風雨逐漸加大，恆春地區浪高達2.25米，全台最高雨量下在恆春半島；東港及小琉球出現長浪，東港到小琉球間的交通船將在下午停駛。



中央氣象局資訊，這波熱帶低氣壓有可能為屏東地區帶來豪雨。屏東縣今天上午8時起，風雨逐漸加大，氣象局公布的資料，截至9時，全台前10大雨量區有9處在屏東恆春半島及枋寮鄉，最高雨量下在枋寮鄉，有59毫米。



墾丁國家公園管理處遊憩課長蔡豊富表示，墾丁從前天開始浪高就達1米，墾管處依規定插紅旗禁止民眾下海戲水，小於1米時才拔紅旗，海邊有巡邏員隨時勸阻民眾下海。





熱帶低氣壓形成，屏東縣14日早上風雨逐漸加大，墾管處依規定插紅旗禁止民眾下海戲水，浪高小於1米時才拔紅旗。圖為南灣沙灘。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年6月14日

恆春氣象站氣象員表示，上午8時起，恆春地區浪高2.5米，風力5級，最大陣風6級。



東港到小琉球的交通船，公營船部分上午11時最後一班從東港出發到小琉球後將停駛；民營船也將在中午以前停駛。公營船售票站人員表示，小琉球昨天開始風浪就加大，今天早上已出現湧浪和長浪，一個浪打出來有3、4個大浪，交通船必須要停駛。



縣政府水利處長江國豐表示，縣府已在佳冬、林邊、東港、枋寮、崁頂、新園、恆春及萬丹等8個鄉鎮易淹水區域預布121部移動式抽水機，其中林邊溪沿線布設87部，將視需要向水利署緊急調度，沙包部分也已請各公所準備好。



縣府宣布，16日舉辦的屏東黑鮪魚文化觀光季－東港琉球美食大賞活動取消。（編輯：劉政權）1070614