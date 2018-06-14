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設太陽能場引爭議 雲縣府：切割養殖綠能

發稿時間：2018/06/14 12:13

最新更新：2018/06/14 12:13

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（中央社記者葉子綱雲林縣14日電）雲林縣政府推動口湖太陽能場設置，引起當地下崙養殖區漁民向議會陳情應排除專業養殖區。縣長李進勇表示，農委會已公告將綠能區與養殖區切割開沒有重疊，並期推動環教與觀光。

位在雲林縣西南角的口湖鄉，有聞名的成龍溼地鳥類生態區，最近完成被譽為「雲林版日月潭」的宜梧滯洪池開發，並將舉辦首屆端午節龍舟賽；而縣府也在宜梧滯洪池南池積極推動綠能開發，卻引起當地漁民爭議。

口湖下崙養殖漁業生產區漁民上午到雲林縣議會，向議長沈宗隆遞交陳情書，陳情反對專業養殖區設置太陽能場，縣議員蔡孟真等多名議員到場聲援，並在議會總質詢與縣府探討相關議題。

口湖下崙養殖漁業生產區主委許順雄表示，漁業署近年投入新台幣數億元改善口湖養殖專區相關設施，建設海水統籌供應系統，已形成全國養殖示範區；但是農委會以一紙公文，將養殖專區納入地層下陷區得申請綠能設施，未來太陽能場清洗含有化學物質與重金屬的附著粉塵，將嚴重影響養殖水質，衝擊養殖漁業發展。

口湖鄉籍縣議員蔡孟真質詢縣長李進勇時，要求縣府暫停養殖專區容許申請綠能設施，排除有完整海水供應的養殖區，建議太陽能業者針對地層下陷區不適耕地開發綠能，保障養殖漁民生計，縣府應予重視。

李進勇答詢明確指出，漁業署劃設的養殖漁業生產區，與後來的綠能區劃設重疊，經漁業署、雲林縣政府、口湖鄉公所及當地漁民、民代等協調，農委會在今年3月公告排除重疊，並於5月15日起生效，現在已無養殖區與綠能區重疊的情形，且不再受理原重疊處農地申請綠能設施。

對於議員們質詢提出太陽能場設置鄰近養殖區、宜梧滯洪池開發觀光區、不排除汙染水質的質疑。李進勇答詢，在宜梧滯洪池南池設置太陽能場，曾經到日本參訪看到太陽能場設置地點，鄰近遊樂場，也是另類環境教育及觀光的場域。

李進勇並表示，有關太陽能場清洗含有化學物質及重金屬汙染的質疑，已要求業者不得使用清潔劑或化學洗滌劑，若有違反將廢止光電設施容許使用，再者，將依據由下而上機制，對嚴重地層下陷區不利農業經營得設置綠能設施，將重新詳細檢討。（編輯：劉政權）1070614

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