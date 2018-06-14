準大學生助科學教育 志工團前進國中小

竹山高中學生組成志工團前進竹山鎮、鹿谷鄉各國中、國小，帶領大、小朋友玩科學，實踐服務精神並扎根科學教育，14日獲「杏壇芬芳獎」團體獎。（資料照片，竹山高中提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年6月14日

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）竹山高中高三生錄取大學後不閒著，整理並簡化3年所學，設計適合國中、國小生的科學闖關遊戲，並組成志工團前進校園，帶領大、小朋友玩科學，實踐服務精神並扎根科學教育。



國立竹山高中「科學宅急便」志工團隊民國100年成立，每年4月到6月到竹山鎮、鹿谷鄉各國中、國小服務，竹山高中志工學生以大手牽小手精神，帶領科學闖關遊戲，創造竹山、鹿谷地區中小學生玩科學風潮，服務學校從開辦時的8所，擴增到3所國中、16所國小參與。



竹山高中校長陳漢銘說，志工團隊服務逾1萬2000名大小朋友參加科學闖關活動，不僅為學區中小學提供精彩科學實作，也是竹山高中自然組學生的探究學習課程，高中生的科學創意結合志工服務，創造竹山、鹿谷學生的學習科學風潮。



竹山高中科學宅急便志工團隊的努力得到教育部肯定，今天獲「杏壇芬芳獎」團體獎，校長陳漢銘與負責教師馮松林、陳映辛代表出席並接受表揚。陳漢銘說，活動雖需許多人力與物力，但服務也是一種學習，很開心看到竹中學生運用課堂所學，並帶動玩科學風潮。



杏壇芬芳獎頒獎典禮今天在中興會堂舉行，由教育部國民及學前教育署長邱乾國主持，會中頒發獎座與獎狀，表彰得獎者對教育的貢獻，今年共78名教育人員、10個團體獲獎，獲獎原因有創新教學，也有全心奉獻，得獎者都對教育充滿愛心、耐心與工作熱忱。（編輯：劉政權）1070614