徐榛蔚遭控涉賄選 花蓮地檢署分案偵辦

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫13日告發花蓮縣長傅崐萁發送印有自己和國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚照片的白米給縣民，涉嫌違反選舉罷免法、圖利一案，14日經花蓮地檢署已分案並偵辦；國民黨花蓮縣議員參選人俞慧君、沈君茹上午在劉曉玫議員服務處前為弱勢族群發聲，指控劉曉玫沒有同理心。中央社記者李先鳳攝 107年6月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫昨天告發花蓮縣長傅崐萁發送印有自己和徐榛蔚照片的白米給縣民，涉嫌違反選舉罷免法、圖利一案，今天經花蓮地檢署已分案並偵辦。



民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫昨天召開記者會，並向台灣高等檢察署提出告發，指稱花蓮縣長傅崐萁以政府公款招標，把印有自己和中國國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚照片的白米發放給縣民，涉嫌違反選舉罷免法、圖利一案，經花蓮地方法院檢察署剪報分案，由檢察長黃和村指派專責檢察官指揮偵辦。



花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，今天已分案深入調查，確認相關行為是否違法。並呼籲各行政機關人員切勿利用行政資源為特定參選人助選、行銷，或使選民有賄選、助選聯想之不當行為，一旦有任何疑似賄選行為，必定分案究辦。



另外，國民黨花蓮縣議員參選人俞慧君、沈君茹，上午到劉曉玫的議員服務處前為弱勢族群發聲，指控劉曉玫沒有同理心，弱勢家庭擔心以後領不到米了。現場警方大陣仗警戒，並舉牌警告違反集會遊行法，兩人隨即離去。



劉曉玫發布新聞稿回應，指議會並未同意三節各項物資包裝袋上可印徐榛蔚相片。發放的物資品，若以首長記名，容易讓民眾誤以為是首長個人贈送。傅崐萁夫婦長期用納稅人的錢為自己具名宣傳，多年來積非成是、已嚴重混淆視聽。



此外，劉曉玫也說，三節物資米的公告招標底價是新台幣1225萬元，以批發價一包米125元換算約近10萬包，全花蓮縣才12萬餘戶，10萬包米到底送的對象是誰。（編輯：陳政偉/吳協昌）1070614



