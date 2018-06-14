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3神駐蹕美和科大 2391人開智慧創世界紀錄

發稿時間：2018/06/14 17:17

最新更新：2018/06/14 17:17

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東美和科技大學與東港鎮東隆宮、內埔鄉天后宮及昌黎祠合辦「神遇美和-海洋文化暨迎王祭典系列活動」，今天3間廟宇主神駐蹕美和科大，並為2391人開智慧，創下世界紀錄。

為了連結民俗祭典與學術探討，位於內埔鄉的美和科大與都具百年以上歷史的東隆宮、內埔天后宮及昌黎祠自5月28日起舉辦「神遇美和-海洋文化暨迎王祭典系列活動」，定位為文化活動，舉辦「海洋文化暨產業展」、「迎王祭儀文化展」與「迎王與海洋信仰文化論壇」。

今天早上，3間廟宇的主神東隆宮溫王爺、天后宮媽祖及昌黎祠韓愈公駐蹕美和科大，東隆宮溫王爺已近一甲子沒有出巡外地，溫王爺的出巡也成為東港鎮的街談巷議。

校方規劃2000人開智慧活動，並申請世界紀錄協會認證，為這百年一遇的盛會留下歷史見證，一共邀請屏東縣7所高中、內埔鄉4所國中、13所國小及幼稚園的學生共2391人參加開智慧。

學生雙手捧著毛筆，由師長及美和科大董事長林祖繩、校長陳景川、東隆宮董事長伍水源、天后宮主委張舉文與昌黎祠主委涂南都等人以毛筆點學生額頭，為學生開智慧。

世界紀錄協會香港總部認證官吳華江現場宣布，海洋文化活動為2391人開智慧創下世界紀錄。

3位神明於下午3時後在內埔鄉遶境，晚上7時在內埔天后宮有平安宴，宴請遶境轎班，天后宮媽祖及韓愈公將回到廟內，而溫王爺將在天后宮駐蹕2個小時，直到平安宴結束後，回到東隆宮。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070614

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