義美購200噸香蕉 盼政府購買保存平穩蕉價

義美食品公司總經理高志明（圖）14日舉行「力挺台灣農民」記者會，表達支持蕉農的決心。他說，義美已採購200公噸香蕉，供未來食品加工使用，他也呼籲政府購買2000到3000公噸青香蕉冷凍保存，平穩香蕉價格。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年6月14日

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）義美食品公司總經理高志明今天在「力挺台灣農民」記者會中表示，義美支持蕉農，購買200公噸的香蕉，供未來食品加工使用，同時也呼籲政府也能購買2000到3000公噸青香蕉冷凍保存，平穩香蕉價格。



台灣香蕉今年產量過剩、價格大跌，高志明今天在桃園市長鄭文燦等多人陪同下舉行記者會，表達力挺蕉農的決心。



高志明指出，香蕉的附加價值高，果皮、果肉可以加工提供高附加產品，義美前兩週採購的200公噸香蕉，不會與任何企業競爭做鮮食，而是直接送到冷凍庫保存一到二年再加工使用。另外義美也已經針對香蕉研發食譜，希望從香蕉皮到果肉，都能變成多元化的食材。



高志明也談到，短期內比較不容易處理香蕉盛產的問題，如果政府能宣布購買2000到3000公噸青香蕉，直接送到冷凍庫保存，香蕉價格一定立刻回到一定水準。



桃園市長鄭文燦表示，香蕉、鳳梨、稻米今年盛產，義美率先採購200公噸香蕉照顧農民，將本土農產品加工成為優質食品，不僅照顧蕉農，也可成為其他食品工業的模範；期盼食品廠能多多推動在地採購，讓食品工業與農業形成良性循環關係，他也呼籲政府對於採用當地原物料的企業，給予租稅的優惠。



一名高雄市旗山區的郭姓蕉農也出席記者會，感謝義美的義舉，表示對果農有正面的鼓勵。（編輯：方沛清）1070614