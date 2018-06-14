新北紀錄片上海放映 展現台灣創作生命力

新北市紀錄片獎5部獲獎影片14日在中國大陸上海同濟大學放映，同濟大學老師方紅峰（前左起）、台灣導演陳志漢、新北市政府新聞局長張其強、大陸紀錄片導演黎小鋒等人合影。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市紀錄片獎5部獲獎影片，今天在中國大陸上海同濟大學放映，並舉行映後座談，讓師生感受台灣創作生命力。新北市政府也邀請大陸紀錄片作品有機會到台灣放映。



新北市政府新聞局今天發布新聞表示，5部紀錄片作品包括，記錄新北金山漁港傳統捕魚技術的「蹦火」、台中建國市場搬遷的「遷移啟事」、東南亞華人辛苦奮鬥的「遙遠之地」、臨時演員努力圓夢的「臨演人生」、描述大體老師故事的「那個靜默的陽光午後」。



新聞局長張其強、「那個靜默的陽光午後」導演陳志漢，與同濟大學師生在映後深度對談，張其強並歡迎大陸的紀錄片也能到台灣放映交流。



「新北市紀錄片獎」應上海同濟大學藝術與傳媒學院邀請展映，張其強說，新北市紀錄片獎已吸引不少大陸和香港的導演角逐，透過交流瞭解不同地區的文化差異和特色。



紀錄片導演陳志漢表示，花2年拍攝「那」片，第一桶資金就是來自於新北市紀錄片獎，影片拍攝題材從醫學院的解剖課堂，透由「大體老師」帶來衝擊傳統生命教育的思維。（編輯：梁君棣）1070614