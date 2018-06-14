昔贈救護車今捐AED 金三榮功德圓滿

金三榮建設公司董事長陳含英（左2）6年前捐贈救護車給金門縣消防局後，14日再捐贈一組自動體外心臟電擊去顫器（AED），讓這輛救護車裝備更齊全，功德圓滿。圖為陳含英和副縣長吳成典（右2）、消防局長楊肅凱（右）等人共同啟動。中央社記者黃慧敏攝 107年6月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）繼6年前捐贈救護車給金門縣消防局後，金三榮建設公司今天再捐贈一組自動體外心臟電擊去顫器（AED），配置在當初捐贈的救護車上，讓這輛救護車裝備更齊全，功德圓滿。



AED捐贈啟用儀式下午在消防局金寧消防分隊舉行，由副縣長吳成典主持，金三榮建設公司董事長陳含英和董事林榮輝出席，地方人士、消防人員及義消多人觀禮。



消防局透露，6年前，金三榮捐贈救護車時，法令並未規定一般型救護車應配置AED，但陳含英一直念念不忘要配置AED的事；後來聽說法令修正，規定一般型救護車也要配置AED，於是主動聯繫消防局，希望再捐贈一組AED，讓這輛救護車的裝備齊全，功德圓滿。



陳含英相當低調，她的兒子林榮輝代她向辛苦打火兄弟致意，並表示，捐贈消防局配備是本著「取之於社會，用之於社會」的企業責任，也希望能夠發揮拋磚引玉的效果。



吳成典表示，AED將提升到院前緊急救護效能，充分發揮政府資有限、民間力量無窮的精神，致贈金三榮感謝狀表達謝意。



當初金三榮捐贈的一般型救護車現在金湖消防分隊服勤。



消防局表示，金三榮捐贈的這款AED，屬於專業救護使用機種，具有LCD螢幕，可即時顯示患者心電圖、操作時間及電擊次數，提供救護人員參考，能偵測患者心率，自動判定是否需要電擊；如有需要也可以進行人工強制電擊，與公共場所常見的一般型AED比較，規格等級較高，也更為先進。



在親友眼中，陳含英個性節儉，平日不重視生活物質享受，卻從平日經營事業所得提撥經費，用來捐贈救護車輛裝備，善行義舉令人感佩。消防局長楊肅凱說，這個社會需要像陳含英這樣的善心人士，才能創造溫馨祥和社會，突顯人性光明善良。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070614





金三榮建設公司董事長陳含英（左2）14日捐贈一組自動體外心臟電擊去顫器（AED），配置在6年前捐贈的救護車上。這輛救護車目前在金湖消防分隊服勤，金湖分隊分隊長潘妍廷（右2）感謝義舉。中央社記者黃慧敏攝 107年6月14日