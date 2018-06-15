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高雄蔬菜量減價揚 預期心理搶購

發稿時間：2018/06/15 12:26

最新更新：2018/06/15 12:26

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（中央社記者陳朝福高雄15日電）熱帶性低氣壓帶來豪雨，高雄蔬菜產區進行預防性採收，高雄市農業局今天初步統計蔬菜進貨270噸，交易均價每公斤27元，較昨天量減價揚。主婦說，菜價是預期心理搶購哄抬所致。

高雄地區連下2天雨，昨晚至今天上午8時前雨勢更大，風勢也強勁，多處行道樹倒斜，街道上都是斷枝殘葉，上午8時過後雨勢才變小，陽光露臉。

高雄蔬菜主要產區的梓官和路竹等地農民趕緊預防性採收。高雄市農業局批發市場管理科表示，今天蔬菜進貨270噸、交易均價每公斤新台幣27元，較昨天的289噸和每公斤25.8元，有量減價揚情形，但仍在合理範圍內。每天合理進貨量約250噸至300噸。

為避免連日大雨影響市場蔬果行情，高雄市配合中央執行滾動式倉儲機制，預先儲存適當量的高麗菜和結球白菜，一旦市場反映行情劇烈波動時，立即釋出平抑市場行情。

一名家庭主婦清晨起早到傳統市場採買，看到市場蔬果行情都較日前上漲，例如最常採買的高麗菜由每台斤20元漲至30元，一顆花椰菜由35元漲到50元。

這名家庭主婦說，一般要下大雨3天後，以及下大雨後又再出大太陽，葉菜類才會較容易受損及影響售價，現在的市場行情波動應是預期心理搶購哄抬所致。（編輯:陳政偉/孫承武）1070615

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