芒果產量估減半 民眾嘗鮮要趁早

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北15日電）台南市農業局長許漢卿今天表示，台南芒果進入產季，今年預計產量僅有去年的一半，民眾要把握機會品嚐，也歡迎民眾23日起到台南國際芒果節遊玩。



台南市農業局上午北上立法院舉辦「2018台灣芒果季─台南國際芒果節」記者會，台南地區選出的民進黨立委葉宜津、王定宇、台南出身的農委會副主委李退之等人都出席。



許漢卿說，去年芒果盛產，今年卻是小產年，農民朋友套袋時都說，產量只有去年的一半。他說，台南芒果6月下旬採收，民眾一定就要用力吃，不然會錯過採收時間，歡迎民眾6月23日到7月21日到台南參加芒果季，台南熱情一定讓你熱汗直流，也要記得吃到台南最好吃的芒果冰。



李退之表示，台南芒果要正式開賣上市，台南芒果品質優、味道香，6月23日台南國際芒果節在走馬瀨農場開幕連續5週，適逢畢業季，歡迎年輕朋友們到台南共享國際芒果節，吃優質的芒果、芒果冰搭配芒果青，過一個酸酸甜甜的夏天。



王定宇說，告訴台北的朋友，要吃芒果冰，一定要到芒果的故鄉台南，玉井、左鎮等都是芒果產地，在台南流汗吃，一定會更好吃。



葉宜津表示，台灣有很多地方出產芒果，但台南芒果香氣不一樣，纖維也比較細，特別好吃。



許漢卿說，台南市芒果種植面積7146公頃，主要產區在玉井、大內、楠西、左鎮、南化等區，總產量約7.4萬公噸，約占全國51%。



他表示，為協助農民銷售芒果，農業局除了積極協助農民尋找銷售通路外，也推出台南芒果訂購資訊專區，並提供5家貿易商「台灣下單、日本取貨」的服務等。



許漢卿說，今年芒果節台南觀旅局也特別媒合多家旅遊業者，規劃4條芒果輕旅行路線，讓遊客可以深入芒果產地品嚐芒果冰及體驗芒果乾烘焙。（編輯：張良知）1070615