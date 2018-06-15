悠遊德拉楠秘境 學習泰雅生活智慧

新北市政府觀光旅遊局15日表示，「烏來福山部落悠遊行」8月至10月的一日遊行程已開放報名，由原住民專人導覽解說福山國小（圖）等在地故事，提供獨具風格的德拉楠遊程。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）「烏來福山部落悠遊行」由新北市南勢溪畔的德拉楠橋開始，在原住民長老祈福儀式中帶著祝福探訪聚落，學習原住民生活智慧，在大羅蘭溪水圳步道，與蝴蝶、花卉和昆蟲打招呼。



新北市府觀光旅遊局今天發新聞表示，「烏來福山部落悠遊行」8月至10月的一日遊行程已開放報名，除原住民專人導覽、泰雅文化體驗活動與部落特色午餐，還由當地原住民親口講解在地故事，提供獨具風格的德拉楠遊程。



新北市美麗的後山德拉楠（泰雅語Tranan舊部落名稱），是泰雅族人從南投仁愛逐漸北遷落腳地。



觀旅局說，德拉楠部落因山林原始自然、環境清幽，部落位於南勢溪上游水源保護區，是目前烏來各部落中，最有原民風格的部落。



觀光旅遊局表示，「烏來福山部落悠遊行」主題路線，希望讓遊客在烏來福山中享受大自然的秘境，悠遊於山水與人文體驗，感受泰雅傳統文化，品嚐馬告雞湯、山豬肉等風味餐。



觀旅局說，遠望新北市的屋脊塔曼山，福山部落處處可見壁畫與雕刻，展示泰雅族生活、信仰與文化等內容。遊客可學習原住民生活智慧，在大羅蘭溪的水圳步道與蝴蝶公園，體驗芬多精感受山林與溪流生態之美。1070615



