/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世界盃世足石門水庫王炳忠
>rss

中市油炸食品廠氣爆 職安中心著手調查

發稿時間：2018/06/15 15:16

最新更新：2018/06/15 15:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市東區一家油炸食品廠今天瓦斯外洩引發氣爆，造成3名員工灼傷，台中市政府勞工局已通報中區職安中心調查，如有違反職業安全衛生法，將處以停工或罰鍰。

位於台中市東區大智市場內的一家油炸食品廠，今天凌晨約5時25分因桶裝瓦斯外洩引發氣爆，造成店家起火燃燒，消防局獲報前往搶救，將店內3名受傷員工送醫，並以雲梯車救出頂樓受困居民，起火原因警消正調查中。

台中市政府勞工局長黃荷婷表示，台中市勞動檢查處已通報管轄單位勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查，如有違反職業安全衛生法規定，將處以停工或新台幣3萬以上30萬以下罰鍰。

黃荷婷說，業者從事瓦斯鋼瓶相關作業時，除應將瓦斯鋼瓶固定外，也要隨時確認現場是否有瓦斯洩漏情形，若瓦斯外洩時應先讓相關人員及顧客退避至安全場所，停止使用爐具等點火源機具，並立即聯絡警消單位到場協助排除。

她說明，受災民眾如為職業災害，可向勞工局申請勞工權益基金補助，其中失能慰助金及看護費用最高各補助4萬元；子女就學補助及子女獎學金最高各補助8000元，住院慰問金最高發給1萬5000元及生活補助，最高補助2個月基本工資額，市府將協助受災勞工申請。

台中市勞工局表示，今年勞工局、消防局跨局處合作，將擴大協助桶裝瓦斯使用業者加強安全衛生教育訓練，訓練合格者可直接換發「工安卡」，未來每3年應進行3個小時複訓，以符合職業安全衛生教育訓練規則的規定。（編輯：施燕飛）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP