東京高架橋下空間再造 林佳龍參訪取經

（中央社記者郝雪卿東京15日電）為了活化鐵路高架化後高架橋下閒置空間，台中市長林佳龍今天參訪東京車站旁的文創商圈後表示，看到高架橋下空間能夠活化再利用，給市府很多借鏡與參考之處。



林佳龍昨天搭乘台中到東京的首航班機抵達東京後，即展開台中花博宣傳活動，今天上午與花博吉祥物石虎家族在東京街頭宣傳，還邀請以「PPAP」洗腦神曲紅遍世界的PIKO太郎擔任台中花博宣傳大使，下午接著參訪日本東京車站旁的「2K540 AKI-OKA ARTISAN」，聽取JR東日本都市開發公司開發事業本部長千葉修二的導覽。



「2K540 AKI-OKA ARTISAN」原本是高架橋下廢棄閒置空間，經過活化打造為工匠大街，吸引年輕設計師進駐。林佳龍在參觀過程中，看到一家店門口擺著古董縫紉機，身為裁縫師之子的林佳龍，忍不住駐足觀看，他說，從小就在縫紉機與布床之間穿梭長大，看到這部古董縫紉機特別親切，很有小時候的感覺。



林佳龍表示，日本山手線高架橋下，長200公尺、寬40公尺的2K540，原本是閒置已久且孳生髒亂的空間，經過改造後，已成為藝術家、青年或文創商店聚集地，帶來人氣與商機。



他認為，台中市鐵路高架化後，從豐原到大慶站，高架下也有21.7公里的空間，市府在此規劃包括綠空鐵道與綠廊、自行車道，搭配場站附近將形塑成為商圈，讓青創家進駐，相信日本能做到，台中也能。



林佳龍指出，20年前他在日本工作的時候，每天都搭乘日本山手線，後來他提出大台中山手線，也是發想起源於過去工作生活的背景；台中有捷運綠線、藍線，加上大台中山手線，將形成四通八達的軌道路網。



他表示，日本的軌道運輸與空間活化經驗相當值得參考，今天他舊地重遊，看到以前被廢棄的高架橋下空間能夠活化再利用，給市府很多借鏡與學習參考之處。（編輯：唐聲揚）1070615