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太平山遊樂區傳委外經營 林務局：啟動評估

發稿時間：2018/06/15 18:45

最新更新：2018/06/15 18:45

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）由林務局經營的宜蘭太平山國家森林遊樂區向來收費親民，也是公營遊樂區「績優股」，但傳出將委外經營，屆時收費恐上漲。林務局今天表示，僅啟動評估，最快年底才會決定。

位在宜蘭縣大同鄉的太平山國家森林遊樂區，海拔約1900公尺，由林務局羅東林區管理處經營管理。根據相關資料，去年遊客數達35萬人次，營收約新台幣1億5000萬元，被視為公營遊樂區的「績優股」。

此外，遊樂區門票成人平日150元，假日200元，兩人房住宿在假日也不到4000元，收費算是親民，但近日卻傳出遊樂區將委外經營，屆時收費恐怕水漲船高。

羅東林管處幕僚今天告訴中央社記者，為配合行政院「加速投資台灣」政策，林務局確實指示羅東林管處啟動評估，引進民間投資經營遊樂區的可行性。今年3月，羅東林管處才剛依照促進民間參與公共建設法，啟動可行性評估程序，未來也將召開公聽會，收集各界意見。委外是否可行，最快年底才有答案。

幕僚說，就算屆時委外經營，也只限遊樂區的食宿部分，住宿費用將要求廠商規定在一定範圍內，且遊樂區的門票部分不會委外經營，園區內自然步道、原始林等也還是會由林管處負責管理。（編輯：方沛清）1070615

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