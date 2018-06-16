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苔蘚不起眼 卻是建構生態系重要基礎

發稿時間：2018/06/16 13:53

最新更新：2018/06/16 13:53

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）民眾或許認為苔蘚是不起眼的陸生植物，但苔蘚是建構生態系的基礎，也是大氣污染程度的指標植物，農委會特生中心與台灣苔蘚學會合辦台灣苔蘚特展，向民眾介紹特色與重要性。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心、台灣苔蘚學會舉辦「蘚而易見」苔蘚特展，今天起到7月29日在特生中心保育教育館登場，展出各種苔蘚介紹、攝影及繪圖集，展覽期間每週六還有很療癒的手作苔球蘚盆，但網路名額已滿，民眾可現場報名手作苔球蘚盆。

台灣苔蘚植物特展由永昌國小學童演奏陶笛揭幕，特生中心主任楊嘉棟接著為觀眾解說苔蘚生態，台灣苔蘚學會常務理事楊玉鳳則帶領來賓手作苔球蘚盆。楊嘉棟說，台灣苔蘚植物特展是國內罕見的植物展，展出各式苔蘚介紹與圖集，是保育教育館暑期主題特展。

根據特生中心資料，台灣地處熱帶與亞熱帶之間，四季分明、高溫潮濕、雨量充沛，海拔差近4000公尺，山巒綿亙、溪谷縱橫，渾然天成特性非常適合苔蘚植物生長，是世界上苔蘚植物最豐富地區之一。

特生中心表示，苔蘚分布廣泛，除海洋之外，南北極地、高山寒原、沼澤低谷、森林荒漠都可發現苔蘚，全世界苔類約有119科859屬1萬2800種、蘚類約69科370屬8029種、角蘚類約3科9屬390種；台灣目前約有苔類66科261屬872種、蘚類及角蘚類55科123屬534種。

一般人可能認為苔蘚是不起眼的陸生植物，但對苔蘚有深入研究的楊嘉棟說，苔蘚是最早從水中進入陸地的綠色植物，透過光合作用產生大量氧氣，若當初這世界沒有苔蘚，世界可能就不是現在這樣貌、可能就不會有其他綠色植物，進而無草食性動物、肉食性動物，因此苔蘚扮演非常重要角色，是建構整個生態系的基礎。

根據台灣苔蘚學會介紹，有些苔蘚為先驅植物，能在惡劣環境土面形成表土，避免水土流失，有防沙和固沙功能，也提供生物生存的微環境，目前生活應用層面包括園藝造景、水族箱布置、盆景、培養蘭花或食蟲植物等，許多文獻也指出，苔蘚能吸附空氣及水中有害氣體及重金屬物質，是大氣污染程度指標植物。（編輯：劉政權）1070616

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