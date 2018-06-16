/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足轉播世足C羅地震
>rss

陸上飆龍舟 新竹關西有趣划槳樂

發稿時間：2018/06/16 14:21

最新更新：2018/06/16 14:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新竹縣關西鎮16日舉辦第2屆陸上龍舟賽，裝有輪子的龍舟在隊員們的奮力「划槳」下，朝終點滑行，吸引民眾圍觀加油。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日新竹縣關西鎮16日舉辦第2屆陸上龍舟賽，裝有輪子的龍舟在隊員們的奮力「划槳」下，朝終點滑行，吸引民眾圍觀加油。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）誰說龍舟一定要在水上划！新竹縣關西鎮今天舉辦第二屆陸上龍舟賽，裝有輪子的龍舟在隊員們的奮力「划槳」下，奔馳在馬路上、朝終點滑行，吸引民眾圍觀加油，相當熱鬧。

其實最早舉辦陸上龍舟賽的是宜蘭縣冬山鄉清溝社區，今年已邁入第10年，關西鎮體育會觀摩後，認為非常有趣，去年向清溝社區商借陸上龍舟，並首屆試辦，獲得迴響，今年再次舉辦，吸引11個隊伍參賽。

宜蘭縣冬山鄉清溝社區總監鄧文通說，龍舟船體是由社區幹部與民眾一起發想、設計，甚至親手打造，經過多次改良，去年首次借給新竹縣關西鎮使用，今年再次支援，希望讓陸上龍舟這項有趣活動推廣出去，能越辦越熱鬧。

主辦陸上龍舟賽的關西鎮體育會理事長王思云說明，遊戲規則跟水上划龍舟相同，龍舟上裝有輪子，隊員們手上同樣持槳，透過撐地面的方式讓龍舟向前滑行，同樣要考驗隊員們的團隊默契與體力，最快抵達終點的隊伍獲勝。

前來觀賽的民眾分享表示，以往端午節觀賞的龍舟賽都是在水上進行，第一次看到有龍舟可以在路上行駛，相當有趣，認為是「新潮過端午」的有趣活動，「若有機會，我也想報名參賽，體驗在路上划龍舟的樂趣。」（編輯：李錫璋）1070616

新竹縣關西鎮16日舉辦第2屆陸上龍舟賽，裝有輪子的龍舟在隊員們的奮力「划槳」下，奔馳在馬路上，相當熱鬧。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日新竹縣關西鎮16日舉辦第2屆陸上龍舟賽，裝有輪子的龍舟在隊員們的奮力「划槳」下，奔馳在馬路上，相當熱鬧。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP