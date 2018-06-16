陸上飆龍舟 新竹關西有趣划槳樂

新竹縣關西鎮16日舉辦第2屆陸上龍舟賽，裝有輪子的龍舟在隊員們的奮力「划槳」下，朝終點滑行，吸引民眾圍觀加油。中央社記者魯鋼駿攝 107年6月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）誰說龍舟一定要在水上划！新竹縣關西鎮今天舉辦第二屆陸上龍舟賽，裝有輪子的龍舟在隊員們的奮力「划槳」下，奔馳在馬路上、朝終點滑行，吸引民眾圍觀加油，相當熱鬧。



其實最早舉辦陸上龍舟賽的是宜蘭縣冬山鄉清溝社區，今年已邁入第10年，關西鎮體育會觀摩後，認為非常有趣，去年向清溝社區商借陸上龍舟，並首屆試辦，獲得迴響，今年再次舉辦，吸引11個隊伍參賽。



宜蘭縣冬山鄉清溝社區總監鄧文通說，龍舟船體是由社區幹部與民眾一起發想、設計，甚至親手打造，經過多次改良，去年首次借給新竹縣關西鎮使用，今年再次支援，希望讓陸上龍舟這項有趣活動推廣出去，能越辦越熱鬧。



主辦陸上龍舟賽的關西鎮體育會理事長王思云說明，遊戲規則跟水上划龍舟相同，龍舟上裝有輪子，隊員們手上同樣持槳，透過撐地面的方式讓龍舟向前滑行，同樣要考驗隊員們的團隊默契與體力，最快抵達終點的隊伍獲勝。



前來觀賽的民眾分享表示，以往端午節觀賞的龍舟賽都是在水上進行，第一次看到有龍舟可以在路上行駛，相當有趣，認為是「新潮過端午」的有趣活動，「若有機會，我也想報名參賽，體驗在路上划龍舟的樂趣。」（編輯：李錫璋）1070616



