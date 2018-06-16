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門牌整編部分尋址不易 侯友宜：應重新檢視

發稿時間：2018/06/16 14:36

最新更新：2018/06/16 15:15

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國民黨提名新北市長參選人侯友宜（前右2）16日在新北市土城區參加中華王爺慈善會主辦的「萬粽飄香」公益活動，親手包粽並請現場參與的阿嬤「檢驗」，被阿嬤拆開重綁粽繩。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年6月16日國民黨提名新北市長參選人侯友宜（前右2）16日在新北市土城區參加中華王爺慈善會主辦的「萬粽飄香」公益活動，親手包粽並請現場參與的阿嬤「檢驗」，被阿嬤拆開重綁粽繩。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年6月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市部分路名與門牌地址未整編，甚至消失的路剩殘存地址，造成用路人不便。國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，宜重新檢視以符合現況，讓使用者可很快找到目的地。

侯友宜今天上午前往新北市土城區頂新街54巷51號，參加中華王爺慈善會於頂新公園舉辦的「萬粽飄香」活動。一貫身穿淺藍色T恤的侯友宜，受熱烈歡迎。

會場位於公園內，集結民眾與志工參加。但許多民眾甚至民意代表、市議員參選人，依照地址找了老半天無法到達會場，繞許多冤枉路才從土城區中央路四段271巷找到入口。

曾姓民眾受訪表示，他不但找不到頂新街的路標，甚至依據衛星導航也找不到。另外，也有民眾找了老半天到不了會場，抱怨連連。新北市議員林金結稍晚才到達會場。

土城區戶政事務所表示，早期土城區主要榮眷村有大陸榮村、信義新村。大陸榮村是安置原住在香港為國奮戰、傷殘的同胞及眷屬來台定居，以頂新街為主要道路。

信義新村早期是陸軍運輸兵學校的教練場，民國47年改建成信義新村，眷村內以信義路為主要道路。林金結議員表示，眷村內的土城信義路，當年是全國道路長度最短的信義路。

不過，因眷村改建為集合住宅大樓，頂新街、信義路早已消失，部分地圖仍有這些「幽靈道路」存在。原建物只剩土城安養堂改整建為土城頂埔公共托老中心。

侯友宜今天也欲前往公園旁邊的公托中心慰問，不過，假日沒有開設。他在公園四周與民眾致意、握手，並爭取支持，受志工媽媽們熱烈歡迎，拍照、握手、加油打氣不斷。

對於記者詢問有關門牌與地址亂象，侯友宜表示，應以用路人角度重新檢視並依照現況調整。他也感謝王爺慈善會長期投入社區扶貧濟弱，讓社會更溫暖。他稍後親自體驗包粽，但速度與技巧比不上銀髮阿嬤，遭阿嬤重新拆開重綁粽繩。（編輯：方沛清）1070616

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