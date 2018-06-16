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警察雨夜徒手清落葉 確保排水獲讚許

發稿時間：2018/06/16 15:53

最新更新：2018/06/16 17:00

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台南市一名員警（圖）在下大雨的夜晚，冒雨徒手清理小東地下道排水孔落葉，盼確保排水暢通，過程被錄下並被代理市長李孟諺透過臉書發布，獲不少網友留言稱許。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月16日台南市一名員警（圖）在下大雨的夜晚，冒雨徒手清理小東地下道排水孔落葉，盼確保排水暢通，過程被錄下並被代理市長李孟諺透過臉書發布，獲不少網友留言稱許。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市代理市長李孟諺今天在臉書發表一段影片，畫面中一名員警在下大雨的夜晚，冒雨徒手清理小東地下道排水孔落葉，盼確保排水暢通。這則發文也獲得不少網友留言稱許。

李孟諺發文表示，14日晚上開始侵襲南台灣的強烈西南氣流，所幸沒有在台南造成重大災情，除了是老天庇佑外，很多冒著大雨，堅守崗位的基層人員，也是讓災損減到最低的幕後英雄。

李孟諺指出，這幾年與極端氣候交手的經驗，讓大家知道在強降雨時確保雨水下水道暢通，是降低積淹水機率最有效的方式。在前幾天，市府環保局就已經會同區公所拆除了710處為阻絕登革熱病媒蚊，安置在排水側溝的紗網，減少堵塞機會。清潔隊也清理了16公噸街路雜物，確保豪雨來襲時，水流暢通。

發文配合一段影片，畫面為一名員警在雨中，一手拿著無線電，一手清理小東地下道機車道上排水孔的落葉，確保排水暢通。

李孟諺在文中表示，因為鋒面挾帶強風，還是會出現吹落枝葉卡住排水口，影響排水功能情況。員警認真專注的畫面雖然很短，但讓人感動很久。就是有他們用心守護這個城市，才讓大家更有信心，迎接嚴苛考驗。

這則發文獲得不少網友留言，稱讚員警的小動作，實在讓人感動。台南市政府警察局第一分局指出，影片中的主角是東寧派出所巡佐李景德，分局肯定李景德勇於任事的作為，已進行行政獎勵。（編輯:孫承武） 1070616

從前天晚上開始侵襲南台灣的強烈西南氣流，所幸沒有在台南造成重大災情，除了是老天庇佑外，很多冒著大雨，堅守崗位的基層人員，也是讓災損減到最低的幕後英雄，謝謝大家。這幾年與極端氣候交手的經驗，讓我們知道，在強降雨時，確保雨水下水道暢通，是降低積淹水機率最有效的方式，因此，在前幾天，環保局就已經會同區公所拆除了710處為阻絕登革熱病媒蚊，安置在排水側溝的紗網，減少堵塞機會，清潔隊也清理了16噸街路雜物，確保豪雨來襲時，水流暢通。但因為鋒面挾帶強風，還是出現吹落枝葉卡住排水口， 影響排水功能；警察局黃局長昨天傳給我一段影片，一位員警在雨中，用手清理小東地下道機車道上排水孔的落葉，確保排水順暢，他一手拿著無線電，隨時注意通報，一手快速將落葉撥起，恢復排水暢通，認真專注的畫面雖然很短，但感動很久！就是有他們用心守護這個城市，才讓我們更有信心，迎接這嚴苛的考驗。再次感謝所有為城市付出的英雄們！氣象預報，未來不排除仍有大雨襲擊可能，請大家在執勤時，一定要注意自身安全，也籲請市民朋友未來仍要持續保持警戒，關心天氣預報，做好因應措施。

李孟諺發佈於 2018年6月15日

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