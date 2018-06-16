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楊俊瀚一日兩破全國紀錄 日本大學田徑賽摘金

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重105台斤大西瓜 4壯漢合力摘採

發稿時間：2018/06/16 17:14

最新更新：2018/06/16 17:38

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苗栗縣頭份市瓜農林天龍種出一顆重達105台斤的大西瓜，16日採收一共動用4名壯漢合力幫忙才順利搬入倉庫存放。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日苗栗縣頭份市瓜農林天龍種出一顆重達105台斤的大西瓜，16日採收一共動用4名壯漢合力幫忙才順利搬入倉庫存放。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣16日電）苗栗縣頭份市瓜農林天龍，種出一顆重達105台斤的大西瓜，今天採收動用4名壯漢合力幫忙。林天龍指出，大西瓜肉質綿密，宛如「棉花糖」，甜度大約在9至10度左右。

林天龍上午找來親友，總共4名壯漢聯手，從瓜棚內抬出大西瓜，放到磅秤上一秤，重量達105台斤（約63公斤），比一般市面上的西瓜，要大上5倍，大家花了十幾分鐘，才順利把大西瓜順利搬回倉庫存放。

林天龍表示，父親生前曾種出重達132台斤大西瓜紀錄，被封為「西瓜王」，自己傳承父親技術，利用美國大西瓜品種栽種，去年因雨水過多，西瓜吃水過多，種植失敗，今年再度嘗試，才終於成功種出105台斤大西瓜。

高齡逾90歲的老婦人，看到大西瓜，也直呼罕見，稱讚「真的很能幹，種出那麼大顆西瓜」。林天龍指出，今年因天氣熱、雨水少，出現「早熟」情況，一株瓜藤只能種出一顆西瓜，照顧上還必須時時注意提供水份，給予適當棉被包覆，以免遭到蟲害或破壞。

經過3個多月看顧，種出大西瓜，林天龍表示，一切的辛苦都值得，台北一家土地公廟，為了敬獻神明，更以新台幣1萬餘元代價，向他訂購大西瓜；目前還有2顆大西瓜，分別重約70和80餘台斤，預計再隔一週才能採收，希望能夠再達到100台斤重量。（編輯：方沛清）1070616

苗栗縣頭份市瓜農林天龍（右）成功種出一顆重達105台斤的大西瓜，16日採收，眾人開心與西瓜合影，最後動員4名壯漢聯手才搬回倉庫存放。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日苗栗縣頭份市瓜農林天龍（右）成功種出一顆重達105台斤的大西瓜，16日採收，眾人開心與西瓜合影，最後動員4名壯漢聯手才搬回倉庫存放。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日
苗栗縣頭份市瓜農林天龍（左）表示，今年因天氣熱、雨水少，西瓜出現「早熟」情況，一株瓜藤只能種出一顆西瓜，照顧上需要特別留心，經過3個多月看顧，終於成功種出重達105台斤大西瓜，讓他相當開心。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日苗栗縣頭份市瓜農林天龍（左）表示，今年因天氣熱、雨水少，西瓜出現「早熟」情況，一株瓜藤只能種出一顆西瓜，照顧上需要特別留心，經過3個多月看顧，終於成功種出重達105台斤大西瓜，讓他相當開心。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月16日
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