搭火車到彰化大村 憑票根換葡萄被秒殺

彰化縣政府、大村鄉公所、大村鄉農會16日在大村火車後站舉辦慶端午暨葡萄與米食推廣活動，彰化縣長魏明谷（前左2）出席，並與民眾玩葡萄秤重趣味遊戲。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 107年6月16日

（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）目前正值葡萄夏果盛產期，彰化縣舉辦葡萄推廣活動，民眾今、明兩天搭火車到大村站，憑票根就可兌換一盒葡萄，主辦單位今天準備的700盒很快被領完，17日加碼為2000盒。



彰化縣政府、大村鄉公所、大村鄉農會今天在大村火車後站舉辦慶端午暨葡萄與米食推廣活動，民眾憑火車票根就可兌換一盒重量500公克的葡萄，主辦單位準備700盒，上午10時前就被兌換完畢，明天將再準備2000盒供搭火車來的民眾兌換。



彰化縣長魏明谷致詞表示，彰化是台灣葡萄重要產地，全國兩顆葡萄就有1顆產自彰化，其中最知名就是大村葡萄，感謝大村鄉公所及農會辦理推廣活動，歡迎民眾到大村過端午、吃粽子配葡萄、看陸上龍舟賽。



主辦單位今、明兩天推出葡萄秤重考驗趣味遊戲、「當日台鐵各站至大村票根換葡萄」、「仙草蜜品嚐」、「在地米食品嚐」、「陸上龍舟推推樂」等活動，其中以火車票根換一盒葡萄最受歡迎。



縣政府表示，葡萄是彰化重要水果產業，全台葡萄栽培面積約2693公頃，彰化縣占1346公頃，居全台之冠，主要產區及栽培面積分別為溪湖鎮496.47公頃、大村鄉420.77公頃，生產模式多為一年兩收，夏果生產期間6月到8月、冬果生產期11月到隔年2月，目前是夏果產期，此時葡萄品質優良、價格親民。（編輯：施燕飛）1070616