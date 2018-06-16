成立LINE@拚連任 柯文哲：網路媒體用多少算多少

「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮16日下午在大佳河濱公園舉行，台北市長柯文哲（前中）與台北市吉祥物「海洋熊讚」（前左）一起擊鼓，宣告活動正式開幕。中央社記者吳家昇攝 107年6月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）距離年底選舉不到半年，台北市長柯文哲多次說要把選舉經費壓到最低，幕僚指出已申請在LINE上成立個人專屬帳號「LINE@」，柯文哲說，「這種網路媒體可以用多少就算多少」。



柯文哲下午出席「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮，接受訪問時做上述表示。



負責經營柯文哲個人IG的小編柯昱安告訴中央社記者，台北市政府在LINE上已有官方帳號，成立LINE@主要是市政與選舉上的資訊分流，不過，申請得跑一段流程，實際上架時間還不確定。



柯文哲幕僚則說，LINE@將鎖定40、50歲以上族群，內容會有選舉相關資訊、政策懶人包或做一些長輩圖等。



對此，柯文哲說，選舉是朋友要多，敵人要少，每個年齡層都去爭取一些，該做還是要做，這種網路媒體可以用多少就算多少。（編輯：方沛清）1070616





台北市長柯文哲（後右）16日下午在大佳河濱公園主持「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮，和台北市吉祥物「海洋熊讚」（後左）一起聆聽運動員宣誓。中央社記者吳家昇攝 107年6月16日