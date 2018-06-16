/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足轉播世足C羅地震

世足晚間9時賽事分析》奇蹟冰島求首勝 強碰梅西領軍阿根廷

>rss

成立LINE@拚連任 柯文哲：網路媒體用多少算多少

發稿時間：2018/06/16 19:16

最新更新：2018/06/16 19:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮16日下午在大佳河濱公園舉行，台北市長柯文哲（前中）與台北市吉祥物「海洋熊讚」（前左）一起擊鼓，宣告活動正式開幕。中央社記者吳家昇攝 107年6月16日「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮16日下午在大佳河濱公園舉行，台北市長柯文哲（前中）與台北市吉祥物「海洋熊讚」（前左）一起擊鼓，宣告活動正式開幕。中央社記者吳家昇攝 107年6月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）距離年底選舉不到半年，台北市長柯文哲多次說要把選舉經費壓到最低，幕僚指出已申請在LINE上成立個人專屬帳號「LINE@」，柯文哲說，「這種網路媒體可以用多少就算多少」。

柯文哲下午出席「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮，接受訪問時做上述表示。

負責經營柯文哲個人IG的小編柯昱安告訴中央社記者，台北市政府在LINE上已有官方帳號，成立LINE@主要是市政與選舉上的資訊分流，不過，申請得跑一段流程，實際上架時間還不確定。

柯文哲幕僚則說，LINE@將鎖定40、50歲以上族群，內容會有選舉相關資訊、政策懶人包或做一些長輩圖等。

對此，柯文哲說，選舉是朋友要多，敵人要少，每個年齡層都去爭取一些，該做還是要做，這種網路媒體可以用多少就算多少。（編輯：方沛清）1070616

台北市長柯文哲（後右）16日下午在大佳河濱公園主持「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮，和台北市吉祥物「海洋熊讚」（後左）一起聆聽運動員宣誓。中央社記者吳家昇攝　107年6月16日台北市長柯文哲（後右）16日下午在大佳河濱公園主持「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮，和台北市吉祥物「海洋熊讚」（後左）一起聆聽運動員宣誓。中央社記者吳家昇攝　107年6月16日
台北市長柯文哲（左）16日下午在大佳河濱公園主持「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮，台北市吉祥物「海洋熊讚」（右）也到場共襄盛舉。中央社記者吳家昇攝　107年6月16日台北市長柯文哲（左）16日下午在大佳河濱公園主持「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮，台北市吉祥物「海洋熊讚」（右）也到場共襄盛舉。中央社記者吳家昇攝　107年6月16日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP